Die Google-Suche bekommt KI-Unterstützung. Bild: Imago

Auch die Google-Suche selbst wird immer stärker mit künstlicher Intelligenz verbunden. Jetzt kann eine KI Websites für dich lesen und zusammenfassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Google-Suche bekommt Unterstützung von künstlicher Intelligenz.

Neu ist es jetzt möglich, Texte auf Websites von der Google-KI zusammenfassen zu lassen.

Konkurrent Microsoft bietet ein vergleichbares Feature allerdings bereits seit Mai an. Mehr anzeigen

Google dehnt die Integration von künstlicher Intelligenz in seiner Suchfunktion aus. Vom relativ plötzlichen Aufkommen von Chatbots wie ChatGPT wurde Google letztes Jahr kalt erwischt und versucht seitdem, aufzuholen. Zunächst lancierte man mit Bard einen eigenen Chatbot, aber inzwischen wird auch das Kernprodukt des Unternehmens, die Suchfunktion, mit KI angereichert.

Ein neues Feature nennt sich dabei «SGE while browsing», und ist zunächst in den Google-Apps für iOS und Android in den USA verfügbar. Hierbei beobachtet dich Google beim Browsen, zur Nutzung muss dem Tech-Giganten also ziemlich stark vertraut werden. Dafür verspricht Google aber ordentlich Zeitersparnis.

Microsoft kann das schon

Denn das Feature ist in der Lage, auf Wunsch den Inhalt einer Website, beispielsweise ein besonders langer Artikel, in Stichpunkten zusammenzufassen. Nutzer*innen sollen so schnell die Essenz eines Textes bekommen und können sich das langwierige Lesen sparen.

Allerdings ist Google hier, wie so oft in letzter Zeit, Microsoft zuvorgekommen. Dessen Bing-Suche wurde mit Technik von ChatGPT-Betreiberin OpenAI angereichert und bietet ein vergleichbares Feature zur Zusammenfassung bereits seit Mai an.