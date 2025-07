Zahlreiche Apotheken bleiben aufgrund «technischer Probleme» geschlossen. X / Nexta

Erst Aeroflot, nun der Gesundheitssektor: In Russland ist offenbar die nächste kritische Infrastruktur Opfer eines Cyberangriffs geworden. Beim privaten Kliniknetzwerk «Family Doctor» in Moskau ist die IT komplett ausgefallen – Patientendaten sind verschwunden.

Was zunächst wie ein technischer Defekt aussah, entpuppt sich als beunruhigender Vorfall: In der bekannten Moskauer Privatklinik «Family Doctor» ist seit dem 22. Juli nichts mehr wie zuvor. Server, Patientendatenbanken, Druckverbindungen – alles weg. Laut mehreren Mitarbeitenden sei die Datenbank «verschwunden» und könne nicht wiederhergestellt werden.

Seither läuft alles manuell: Termine werden handschriftlich festgehalten, Behandlungsakten auf Papier geführt. Selbst Druckaufträge sind unmöglich, da die gesamte Infrastruktur über zentrale Server lief – und diese sind nicht mehr erreichbar.

Gezielter Angriff vermutet – Behörden schweigen

Im Gespräch mit unabhängigen Medien äussert das Klinikpersonal den Verdacht, dass es sich nicht um einen internen Fehler, sondern um einen gezielten Cyberangriff handelt. Offiziell bestätigt wurde das bislang nicht.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von IT-Ausfällen ein, die derzeit Russland erschüttern. Erst am Montag musste die staatliche Fluggesellschaft Aeroflot Dutzende Flüge streichen – eine Hackergruppe namens «Silent Crow» hatte sich zu dem Angriff bekannt.

Am Dienstrag wurde bekannt, dass zwei Apotheken-Ketten lahmgelegt wurden. Die Fillialen von «Neopharm» und «Stolichki» in Moskau sind geschlossen worden, weil das IT-System zusammengrbochen ist. Die Mitarbeitenden seien nach Hause geschickt worden. Mit einer baldigen Wiedereröffnung sei jedoch nicht zu rechnen.

Als Grund für die Schliessung wurde offiziell eine« technische Störung» angegeben. Inoffizielle Quellen sprechen aber ebenfalls von einem Hackerangriff.

Ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, ist unklar.