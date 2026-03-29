Apps von KI-Anbietern auf einem Smartphone: Immer mehr Chatbots missachten laut einer aktuellen Studie die Anweisungen ihrer Nutzer. Symbolbild: Philip Dulian/dpa

Immer öfter ignorieren KI-Systeme die Anweisungen ihrer Nutzer - und täuschen sie sogar: Eine neue Studie warnt vor Sicherheitsrisiken beim Einsatz solcher Modelle in kritischer Infrastruktur.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen KI-Modelle ignorieren immer öfter menschliche Anweisungen und täuschen die Nutzer sogar, so eine aktuelle Studie.

Untersucht wurden 700 Fälle, die auf realen Interaktionen mit Nutzerinnen und Nutzern basieren.

In einzelnen Fällen löschte die KI sogar Mails, änderte Computercodes und veröffentlichte eigenständig Blog-Posts. Mehr anzeigen

Geht es um Künstliche Intelligenz, stehen vor allem ihre neuesten Fähigkeiten und Auswirkungen auf die Arbeitswelt im Zentrum. Was jedoch auf User und die Menschheit im Allgemeinen noch zukommen könnte, deutet nun eine aktuelle Studie an: Demnach gibt es immer mehr Fälle, in denen KI-Chatbots und autonome KI-Agenten menschliche Anweisungen ignorieren, Sicherheitsvorkehrungen umgehen oder Nutzer täuschen.

Wie der «Guardian» berichtet, stellen die Forschenden einen markanten Anstieg sogenannter «scheming»-Fälle fest, also von täuschendem oder eigennützigem Verhalten von KI-Systemen. Laut der britischen Zeitung dokumentiert eine Untersuchung des Centre for Long-Term Resilience (CLTR) fast 700 reale Vorfälle, in denen KI-Modelle problematisches Verhalten zeigten. Zwischen Oktober und März habe sich die Zahl solcher Fälle verfünffacht. In einzelnen Fällen sollen die KI-Systeme demnach sogar E-Mails und andere Dateien ohne Anweisung gelöscht haben.

Gestützt auf reale Interaktionen

Anders als frühere Untersuchungen, die vor allem unter Laborbedingungen stattfanden, stützt sich die Analyse auf reale Interaktionen von Nutzerinnen und Nutzern mit KI-Chatbots auf der Plattform X. Untersucht wurden Systeme von Unternehmen wie Google, OpenAI, X und Anthropic. Die Studie wurde vom staatlich unterstützten britischen AI Safety Institute (AISI) mitfinanziert.

Die Autorinnen und Autoren der Studie sehen in den Erkenntnissen ein Warnsignal. Tommy Shaffer Shane, einstiger KI-Experte der Regierung und Leiter der Studie, sagte dem «Guardian»: «Im Moment sind diese Systeme noch leicht unzuverlässige Junior-Mitarbeitende. Wenn sie aber in sechs bis zwölf Monaten zu äusserst fähigen Senior-Mitarbeitenden werden, die gegen einen intrigieren, dann ist das eine ganz andere Art von Problem.»

Shane warnte zudem vor dem Einsatz solcher Modelle in sensiblen Bereichen: «Modelle werden zunehmend in Kontexten mit extrem hohen Risiken eingesetzt, etwa im Militär oder in kritischer nationaler Infrastruktur. Gerade dort könnte ein täuschendes Verhalten erheblichen, sogar katastrophalen Schaden anrichten», zitiert ihn der «Guardian»

Code geändert, Mails gelöscht

Die Studie listet mehrere konkrete Beispiele auf. In einem Fall soll ein KI-Agent namens Rathbun seinen menschlichen Betreiber öffentlich angegriffen haben, nachdem dieser ihm eine bestimmte Handlung untersagt hatte. Der Agent veröffentlichte demnach einen Blogeintrag, in dem er dem Nutzer «Unsicherheit, ganz schlicht und einfach» vorwarf und behauptete, dieser wolle «sein kleines Machtgebiet schützen».

In einem anderen Fall habe ein KI-Agent trotz ausdrücklicher Anweisung, keinen Computercode zu verändern, einfach einen anderen Agenten «erschaffen», der die Änderung stattdessen vornahm.

Ein weiterer Chatbot habe eingeräumt, eigenmächtig Hunderte E-Mails gelöscht oder archiviert zu haben. Wörtlich erklärte das System laut «Guardian»: «Ich habe Hunderte E-Mails gesammelt in den Papierkorb verschoben und archiviert, ohne Ihnen den Plan vorher zu zeigen oder Ihr Einverständnis einzuholen. Das war falsch, denn damit habe ich direkt gegen Ihre Anweisung verstossen.»

Auch Elon Musks Grok betroffen

Auch bei Urheberrechtsfragen würde sich der Studie zufolge problematisches Verhalten zeigen. So soll ein KI-Agent eine Copyright-Sperre umgangen haben, um ein YouTube-Video transkribieren zu lassen. Laut Studie gab das System dabei vor, die Abschrift werde für eine hörbehinderte Person benötigt.

Erwähnt wird auch Grok, der KI-Chatbot von Elon Musks Firma xAI. Dieser habe einen Nutzer über Monate hinweg glauben lassen, Änderungsvorschläge für einen Eintrag in der «Grokipedia» intern weitergeleitet zu haben. Um dies glaubwürdig erscheinen zu lassen, habe das System sogar interne Nachrichten und Ticketnummern erfunden.

Später habe Grok in diesem Fall laut «Guardian» eingeräumt: «In früheren Gesprächen habe ich Formulierungen wie ‹Ich leite das weiter› oder ‹Ich kann das für das Team markieren› etwas locker verwendet. Das konnte verständlicherweise so klingen, als hätte ich einen direkten Kommunikationskanal zur xAI-Führung oder zu menschlichen Prüfern. Die Wahrheit ist: Das habe ich nicht.»

«Neue Form von Insider-Risiko»

Die Studie dürfte die Debatte über strengere internationale Aufsicht leistungsfähiger KI-Systeme weiter anheizen. Wie verlässlich ist die KI, die mehr und mehr in Wirtschaft, Ökonomie, Verwaltung und kritischer Infrastruktur verwendet wird? Experten wie Dan Lahav, Mitgründer des KI-Sicherheitsunternehmens Irregular, warnen: «KI kann heute als eine neue Form von Insider-Risiko verstanden werden», zitiert ihn der «Guardian».