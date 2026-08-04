Das Netzwerk 764 zeigt die dunkle Seite digitaler Gemeinschaften. Junge Menschen werden online angesprochen, manipuliert und zu gefährlichen Handlungen gedrängt. Die Schweiz bleibt von dieser Entwicklung nicht verschont.

Für die Behörden sind die Täter von digitaler Gewalt meist schwer zu ermitteln.

Darum geht’s Das Netzwerk 764 lockt Jugendliche online an und manipuliert sie mit Nähe, Druck und Kontrolle.

Schweizer Behörden und Kinderschutz Schweiz beobachten ähnliche digitale Gewaltmuster.

Expert*innen warnen vor Grooming, Sextortion und der Gefahr durch wechselnde Online-Gruppen. Zusammenfassung erstellt mit

Ein neuer Kontakt im Internet beginnt für viele Kinder und Jugendliche meist ganz alltäglich: eine Nachricht in einem Chat, ein gemeinsames Spiel, ein Gespräch über persönliche Interessen oder das Gefühl, endlich jemanden gefunden zu haben, der zuhört. Digitale Räume bieten jungen Menschen Möglichkeiten, Freundschaften zu schliessen und Unterstützung zu finden.

Genau diese Dynamik steht im Zentrum der internationalen Ermittlungen rund um das weltweit tätige Netzwerk 764. Die Bezeichnung beschreibt keine klassische Organisation mit klaren Mitgliedschaften, festen Strukturen oder einem zentralen Anführer. Vielmehr handelt es sich um ein loses Geflecht aus Online-Communitys, in denen Gewalt, sexuelle Ausbeutung, Erpressung und Selbstverletzung teilweise verherrlicht werden. Die Bezeichnung 764 hat keine inhaltliche oder ideologische Bedeutung. Sie geht auf die ersten drei Ziffern der Postleitzahl des texanischen Heimatorts des Gründers Bradley Cadenhead zurück.

Die Kontaktaufnahme erfolgt häufig über Plattformen, auf denen sich Jugendliche ohnehin bewegen – etwa Gaming-Communitys, Chat-Dienste oder soziale Netzwerke. Täter oder andere Mitglieder solcher Gruppen versuchen zunächst, eine scheinbare Nähe herzustellen: Sie zeigen Interesse und vermitteln den Kindern das Gefühl, verstanden zu werden. Mit der Zeit wird diese Beziehung enger und persönlicher. Der Kontakt wird oft in geschlossene Chatgruppen verlagert.

Sobald eine emotionale Abhängigkeit entstanden ist, können die Methoden eskalieren. Betroffene werden unter Druck gesetzt, intime Bilder oder persönliche Informationen preiszugeben, sich selbst zu verletzen oder bestimmte Handlungen auszuführen. Drohungen, Schuldgefühle und die Angst vor Konsequenzen werden genutzt, um Kontrolle auszuüben.

Netzwerk in der Schweiz bekannt

Gerade für Kinder und Jugendliche kann diese Form der Kontaktaufnahme besonders wirkungsvoll sein. Wer sich unverstanden fühlt, soziale Schwierigkeiten erlebt oder nach Zugehörigkeit sucht, kann besonders empfänglich für Personen sein, die scheinbar uneingeschränkt zuhören und Unterstützung anbieten. Die Beziehung wirkt zunächst positiv – bis sich die Dynamik verändert.

Ein Chatkontakt kann bei Jungendlichen und Kindern harmlos beginnen und gefährlich enden. Keystone

Auch Schweizer Behörden kennen das Phänomen. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) ordnet 764 gegenüber blue News dem Bereich des nihilistischen Gewaltextremismus zu. Dabei handelt es sich um ideologische Mischformen, die von einem menschenfeindlichen Weltbild geprägt sind und Gewalt als Mittel einsetzen, um Zerstörung, Aufmerksamkeit oder Macht zu erreichen. «Ein zentraler Bestandteil ist, junge und vulnerable Menschen online zu manipulieren, zu radikalisieren und für kriminelle Handlungen zu instrumentalisieren», so das Fedpol.

Gleichzeitig warnen Fachleute davor, den Blick zu stark auf den Namen 764 zu verengen. Denn die eigentliche Gefahr liege nicht allein in einer bestimmten Gruppe, sondern in den Methoden, die dahinterstehen. «Für unsere fachliche Beurteilung ist deshalb weniger die konkrete Bezeichnung der Gruppierung entscheidend als die zugrunde liegende Dynamik», schreibt die Stiftung Kinderschutz Schweiz auf Anfrage von blue News.

«Zugehörigkeit, Anerkennung oder Verständnis können dabei ebenso als Mittel eingesetzt werden wie Druck, Drohungen und Erpressung», erklärt Kinderschutz Schweiz. Genau diese Mischung aus Nähe und Kontrolle mache die Fälle besonders schwierig: Betroffene erkennen häufig erst spät, dass sie manipuliert wurden.

Selbstverletzung als Mittel der Macht

Ein häufiges Element solcher Online-Dynamiken ist die sogenannte Sextortion – also die Erpressung mit sexuellen Bildern oder Videos. Kinderschutz Schweiz beobachtet, dass Sextortion inzwischen zu den häufigsten konkreten Beratungsanlässen gehört. Gleichzeitig würden die Fälle immer komplexer, weil verschiedene Formen digitaler Gewalt miteinander verbunden seien.

Oft beginne eine solche Situation mit einem vermeintlich privaten Austausch. Eine Person gewinnt das Vertrauen eines Jugendlichen und bringt ihn dazu, intime Inhalte zu teilen. Sobald diese vorhanden sind, kann daraus Druck entstehen: Die Veröffentlichung der Bilder wird angedroht, Forderungen werden gestellt oder Betroffene werden emotional unter Druck gesetzt.

Bei Gruppen wie 764 komme eine weitere Ebene hinzu: Gewalt und Selbstverletzung werden teilweise als Beweis von Loyalität oder als Möglichkeit genutzt, innerhalb der Gruppe Anerkennung zu erhalten. Die Betroffenen sollen nicht nur geschädigt, sie sollen kontrollierbar werden.

Der britische «Guardian» berichtete kürzlich von Fällen, in denen Jugendliche zu schweren Selbstverletzungen oder Gewalthandlungen gedrängt wurden. Dabei entsteht demnach eine perfide Dynamik: Manche Betroffene werden später selbst zu Tätern, weil sie versuchen, dem Druck zu entkommen, indem sie innerhalb des Netzwerks mit Taten an weiteren Opfern an Respekt gewinnen.

Internationales Netzwerk mit vielen Gesichtern

Die Bekämpfung solcher Online-Strukturen ist kompliziert. Ein Problem für Behörden ist die lose Organisation der Netzwerke. Gruppen können innerhalb kurzer Zeit entstehen, verschwinden und auf andere Plattformen wechseln. Kommunikation findet häufig in privaten Chats statt, Inhalte werden schnell weiterverbreitet und Beteiligte agieren über Ländergrenzen hinweg.

Sextortion ist eine Form der Erpressung im Internet, bei der Täter intime Nacktfotos oder Videos von Opfern nutzen, um diese mit der Veröffentlichung zu erpressen. Keystone

Forschende sprechen deshalb von einer neuen Form digitaler Gewalt, bei der klassische Vorstellungen von Tätergruppen nicht mehr vollständig greifen. Die Täter – meist männlich – sind in vielen Fällen unter 20 Jahre alt. Teilweise sind auch Kinder unter 14 Jahre beteiligt.

Auch Fedpol weist auf diese Herausforderungen hin. Aufgrund des internationalen und digitalen Charakters sei von einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen. Viele Fälle würden nicht bekannt, weil Betroffene sich schämen, Angst vor Konsequenzen haben oder die Vorgänge selbst nicht als strafbare Handlung erkennen.

Was bedeutet das für die Schweiz?

Konkrete Zahlen dazu, wie viele Schweizer Jugendliche mit 764 in Kontakt gekommen sind, gibt es nicht. Kinderschutz Schweiz kennt jedoch mehrere Beratungsfälle, in denen Jugendliche mit Online-Communitys oder Personen in Kontakt kamen, die vergleichbare Muster aufwiesen. Angehörige hätten teilweise einen Zusammenhang mit 764 vermutet, bestätigen lasse sich eine solche Zuordnung aber nur durch polizeiliche Ermittlungen.

Nach Angaben von Kinderschutz Schweiz wurden Jugendliche in mehreren Fällen über längere Zeit manipuliert und unter erheblichen psychischen Druck gesetzt. Dabei ging es unter anderem um Selbstverletzungen, Suizidaufforderungen, Drohungen und die Kontrolle über das Verhalten der Betroffenen.

Für Fedpol steht fest: Die Schweiz ist von dieser Entwicklung nicht ausgenommen. Die Sicherheitsbehörde steht nach eigenen Angaben mit internationalen Partnern und kantonalen Behörden in Kontakt, um mögliche Fälle besser einordnen und koordinieren zu können.

Warnsignale erkennen

Nicht jede neue Internetbekanntschaft ist problematisch, und Jugendliche brauchen auch Freiräume im digitalen Raum. Entscheidend ist deshalb nicht allein, welche Plattform genutzt wird, sondern wie sich ein Kontakt entwickelt.

Kinderschutz Schweiz nennt mehrere Warnsignale: Wenn eine unbekannte Person sehr schnell eine besondere Nähe herstellen möchte, Gespräche in private Kanäle verschiebt oder Geheimhaltung verlangt, sollte Aufmerksamkeit entstehen. «Ebenso kritisch sind Forderungen nach persönlichen Informationen, Fotos oder Videoanrufen, sexualisierte Nachrichten, Druck bei einem Nein oder Versuche, das Vertrauen in Eltern und andere Bezugspersonen zu schwächen», schreibt die Stiftung.

Gleichzeitig betont die Organisation, dass Prävention nicht nur aus einer Liste von Warnzeichen bestehen kann. Entscheidend sei eine stabile Beziehung zwischen Jugendlichen und ihren Bezugspersonen. Wer sich für die Erfahrungen und Gefühle eines Kindes interessiert und nicht nur für die technische Nutzung eines Geräts, schafft die Möglichkeit, Probleme früh zu erkennen.

Viele Jugendliche sprechen nicht sofort über belastende Online-Erfahrungen – etwa aus Angst vor Ärger, Scham oder weil sie selbst noch nicht verstehen, was passiert. Umso wichtiger sei es, Räume zu schaffen, in denen sie Unterstützung suchen können.

Problem verschwindet nicht mit einem Namen

764 steht für eine neue Dimension digitaler Gewalt, bei der Manipulation, Gruppendruck und technische Möglichkeiten ineinandergreifen. Doch selbst wenn einzelne Netzwerke verschwinden, bleiben die zugrunde liegenden Mechanismen bestehen.

Für Fachstellen und Behörden bedeutet das: Der Schutz von Kindern und Jugendlichen darf nicht allein auf einzelne Gruppen oder Plattformen ausgerichtet sein. Entscheidend sei gemäss Kinderschutz Schweiz, die Muster zu verstehen – wie Vertrauen aufgebaut, Abhängigkeit geschaffen und Kontrolle ausgeübt wird.

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