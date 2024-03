Das Display des iPhone soll immun gegen störende Sonnenreflektionen werden. Imago

Lästige Sonnereflektionen soll es mit den neuen iPhones nächstes Jahr nicht mehr geben. Denn Apple testet offenbar eine spezielle, nicht reflektierende Beschichtung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Glasbeschichtung bei iPhones soll noch resistenter und weniger reflektierend werden.

Kund*innen müssen allerdings noch etwa Geduld haben, denn die Einführung ist erst 2025 geplant.

Samsung hat dagegen bereits bei seinen diesjährigen Spitzen-Smartphones eine neue Beschichtung verbaut. Mehr anzeigen

Das Display des übernächsten iPhone soll so gut lesbar und so widerstandsfähig wie noch nie zuvor sein. Wie «9to5Mac» berichtet, sagt das zumindest ein chinesischer Leaker, der in der Vergangenheit zuverlässige Informationen lieferte. Demnach habe Apple «Milliarden» in neue Beschichtung investiert, die nun auf iPhones zur Anwendung kommen soll.

Für die diesjährigen iPhones sei die Beschichtung allerdings noch nicht bereit und würde stattdessen erstmals 2025 bei den iPhone-17-Modellen zum Einsatz kommen. Sie würde dort die derzeitige «Ceramic Shield»-Beschichtung bei iPhones ersetzen.

Glashersteller Corning steckt hinter derzeitiger Beschichtung

«Ceramic Shield» ist Apples Marketingbegriff für die vom amerikanischen Glashersteller Corning entwickelte robuste Beschichtung, die seit 2020 iPhones schützt. Corning arbeitet aber nicht nur mit Apple zusammen, sondern stellt unter dem Namen «Gorilla Glass» auch Glasbeschichtungen für andere Smartphone-Hersteller wie Samsung zur Verfügung.

Dessen neuestes Galaxy S24 bekam dieses Jahr ein Display, das 75 Prozent weniger reflektierend sein soll. Es ist unklar, ob Apple bei seiner neuen Beschichtung auch wieder mit Corning kooperiert und ob und wie sich die zukünftige iPhone-Beschichtung von jener für Samsung-Handys unterscheiden wird.