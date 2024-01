Auf diese Diskette passt ein halbes iPhone-Foto. Imago

Die japanische Bürokratie ist im 21. Jahrhundert angekommen. 2024 läutet das Ende der Diskette in der Verwaltung ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Japanische Unternehmen können ihre Disketten jetzt beruhigt verstauben lassen.

Denn die Regierung verlangt nun nicht mehr zwingend bei Anträgen die Dateneinreichung über Floppy Disk.

Vor allem in der Luftfahrt wird allerdings noch auf Disketten gesetzt. Mehr anzeigen

Die gute alte Diskette hat jetzt auch in Japan ausgedient. Die dortige Regierung entbindet Unternehmen nun von der Verpflichtung, Daten über Disketten einzureichen. Bisher schrieben dort insgesamt 34 Verordnungen vor, dass bestimmte Anträge zwingend mittels Floppy Disk zu erfolgen haben, wie «Engadget» berichtet.

Das bringt im Jahre 2024 natürlich einige Probleme mit sich. So gibt es etwa inzwischen keinen Hersteller mehr auf der Welt, der die Disketten neu fabriziert. Lokalmatador Sony stellte die Produktion etwa 2011 ein. Disketten sind also nur noch gebraucht oder aus Restbeständen zu erhalten. Und mit einem Speicherplatz von 1,44 Megabyte lässt bereits ein einziges modernes Smartphone-Foto die Diskette an ihre Grenzen stossen.

Auch CD-ROM wird abgeschoben

Im Rahmen der Transformation der japanischen Bürokratie ins 21. Jahrhundert geht es auch der CD-ROM an den Kragen. Auch sie ist nun nicht mehr für Anträge erforderlich. Insgesamt hatte das Digital-Ministerium 1900 verschiedene Anträge identifiziert, bei denen ein veraltetes physisches Medium zur Einreichung vorgeschrieben wurde.

Aus dem Alltag verschwunden sind Disketten aber noch lange nicht. Vor allem in der Luftfahrt werden sie noch verwendet, da sie bei älteren Maschinen oftmals die einzige Möglichkeit sind, die Bordsoftware mit Updates zu versorgen. Immerhin, der Weltfrieden hängt nicht mehr von ihnen ab. Das US-Militär verabschiedete sich nämlich 2019 von Disketten zur Kontrolle seiner atomaren Interkontinentalraketen.