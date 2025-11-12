  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Erste Trailer zu zwei Animations-Hits Jetzt gehts ab ins Weltall mit Super Mario und Luigi

Von Gianluca Izzo

12.11.2025

Gleich zwei beliebte Animationsfilmreihen präsentieren die ersten Bilder zu ihren neusten Abenteuern. «Super Mario Galaxy» und «Toy Story 5» kommen beide 2026 in die Kinos.

Von Gianluca Izzo

12.11.2025, 22:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem grossen Erfolg von «Der Super Mario Bros. Film» dürfen sich Fans der Videospiel-Verfilmung auf den zweiten Teil freuen.
  • Im neuen Trailer zu «Super Mario Galaxy» ist zu sehen, wie Mario, Luigi und Peach es nun auch mit Bowser Junior, dem Sohn ihres grossen Widersachers zu tun bekommen.
  • Kinostart von «Super Mario Galaxy» ist voraussichtlich im April 2026.
  • Auch die Spielzeughelden von «Toy Story» feiern ihr Comeback und müssen sich gegen ein High-Tech Tablet behaupten.
  • Kinostart von «Toy Story» ist am 18. Juni 2026.
Mehr anzeigen

«Der Super Mario Bros. Film» wurde sowohl von Fans des populären Videospiels als auch von der Kritik gefeiert und war ein kommerzieller Grosserfolg. Weltweit spielte der Film mehr als 1,3 Milliarden Dollar ein. 

Der Animationshit glänzte mit zahlreichen coolen Referenzen an das Game, vielen flotten Sprüchen und einer treffenden visuellen Umsetzung. Ein Film, an dem sowohl Jung und Alt ihre Freude haben.

Nun melden sich Mario, Luigi, Peach und Co. zurück für ihr nächstes Abenteuer. Und diesmal geht's ab ins Weltall. Im neuen Trailer ist zu sehen, wie sie den Bösewicht Bowser zwar mittlerweile in Schach halten können, aber es nun mit dessen Sohn Bowser Junior zu tun bekommen.

Auch die beliebten Spielzeughelden melden sich zurück

Die Spielzeughelden Buzz und Woody kommen 2026 ebenfalls zurück in die Kinos und präsentieren den ersten witzigen Teaser zu «Toy Story 5».

Im fünften Teil der Animationsfilmreihe treffen sie auf Lilypad, ein froschförmiges High-Tech Tablet.

Lilypad stellt Buzz, Woody, Jessie und den Rest der Gang vor völlig neue Herausforderungen, da mit ihr das digitale Spielzeugzeitalter im Kinderzimmer eingeläutet wird.

Der Animationsspass TOY STORY 5 startet am 18. Juni 2026 in den Deutschschweizer Kinos.

Mehr Videos

Sarah Spale spielt die Schweizer Koch-Ikone Betty Bossi

Sarah Spale spielt die Schweizer Koch-Ikone Betty Bossi

Werbetexterin Emmi Creola-Maag macht sie in den 1950er-Jahren zum schweizweiten Phänomen: Betty Bossi. Jetzt rückt ihre Erfinderin im Kinofilm «Hello Betty» ins Rampenlicht. Sarah Spale spielt darin die Hauptrolle.

06.11.2025

Mehr aus dem Ressort

Kinostart «Das Leben der Wünsche». Matthias Schweighöfer: «Ruby kann richtig hart zuhauen»

Kinostart «Das Leben der Wünsche»Matthias Schweighöfer: «Ruby kann richtig hart zuhauen»

«Narcos»-Star Wagner Moura im Interview. «Selbst als die Diktatur endete, wurde über gewisse Dinge nur geflüstert»

«Narcos»-Star Wagner Moura im Interview«Selbst als die Diktatur endete, wurde über gewisse Dinge nur geflüstert»

Gameverfilmung «Ein Minecraft Film». Jack Black und Jason Momoa stürzen sich ins Abenteuer der bunten Bauklotz-Welt

Gameverfilmung «Ein Minecraft Film»Jack Black und Jason Momoa stürzen sich ins Abenteuer der bunten Bauklotz-Welt

Meistegelesen

Trump im Umfrage-Tief +++ «Natürlich wusste er von den Mädchen» – neue Epstein-Mails belasten Trump
Anwalt der Familie zerpflückt OP-Team in Kindstod-Prozess
Italien drohen erneut die Playoffs – auch Deutschland zittert
«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen
Stadler Rail zieht Grossauftrag von Nexrail an Land