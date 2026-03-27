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Betrifft sogar gedruckte Zeitungen «Noch nie gesehene» Betrugsmasche trifft jetzt die Schweiz

Sven Ziegler

27.3.2026

Die Betrugsmasche findet sich auch in klassischen Zeitungen.
Die Betrugsmasche findet sich auch in klassischen Zeitungen.
Imago / BACS / Bildmontage blue News

Gefälschte Jobangebote, echte Unternehmen – und plötzlich sollen Bewerber bezahlen: Das Bundesamt für Cybersicherheit warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die gezielt Arbeitssuchende in der Schweiz ins Visier nimmt.

Sven Ziegler

27.03.2026, 10:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bundesamt für Cybersicherheit warnt vor einer neuen Betrugsmasche mit gefälschten Stellenangeboten auf seriösen Plattformen.
  • Betrüger erstellen täuschend echte Websites und verlangen im Bewerbungsprozess Geld oder persönliche Daten.
  • Erstmals wurden solche Fake-Inserate sogar in gedruckten Zeitungen entdeckt, was die Masche besonders gefährlich macht.
Mehr anzeigen

Das Bundesamt für Cybersicherheit warnt vor einer neuen Form von Jobbetrug, die derzeit in der Schweiz um sich greift. So nutzen Kriminelle zunehmend raffinierte Methoden, um an Geld und sensible Daten von Arbeitssuchenden zu gelangen.

Dabei treten die Täter als vermeintlich seriöse Schweizer Unternehmen auf und platzieren ihre Angebote auf bekannten Jobplattformen oder sogar in Zeitungen. Gerade in einem angespannten Arbeitsmarkt seien Stellensuchende besonders anfällig für solche Täuschungen.

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Besonders heikel ist laut Behörden eine Variante, bei der Betrüger eigene Websites erstellen, die real existierenden Firmen nachempfunden sind – häufig aus der Logistikbranche. Teilweise hätten diese Unternehmen zuvor gar keine eigene Internetseite gehabt, was die Täuschung zusätzlich erleichtere.

Geldforderungen und Datenmissbrauch

Interessierte Bewerber werden auf geschützte Plattformen weitergeleitet, wo sie persönliche Unterlagen wie Lebenslauf oder Zeugnisse hochladen müssen. Danach folgt oft der Wechsel auf eine Messaging-App, um den Bewerbungsprozess angeblich fortzusetzen.

In einzelnen Fällen werden Betroffene während des Prozesses aufgefordert, Gutscheine zu kaufen – etwa von «Cryptonow» im Wert von mehreren tausend Franken. Eine spätere Rückzahlung werde zwar in Aussicht gestellt, erfolgt jedoch nicht.

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Das BACS hält fest: «Worauf diese Betrugsmasche im Detail abzielt, konnte bislang nicht abschliessend geklärt werden.» Klar sei aber, dass die Täter so an umfangreiche persönliche Daten gelangen, die später für weitere Betrugsversuche missbraucht werden können.

Betrug erstmals auch in Zeitungen

Besonders ungewöhnlich: Die gefälschten Stellenanzeigen tauchten laut Behörde nicht nur online, sondern auch in Printmedien auf. «Dies wurde so zuvor noch nie beobachtet», schreibt das BACS. Gerade diese Entwicklung mache es für Betroffene deutlich schwieriger, echte von falschen Angeboten zu unterscheiden.

Das Bundesamt mahnt deshalb zur erhöhten Wachsamkeit. Bewerber sollten grundsätzlich skeptisch sein, wenn im Bewerbungsprozess Geld verlangt wird oder unrealistisch hohe Einkommen für einfache Tätigkeiten versprochen werden. Auch die Überprüfung von Unternehmen und Webseiten sei entscheidend.

Wer bereits Opfer geworden ist, sollte den Vorfall umgehend bei der Polizei melden.

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