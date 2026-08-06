Monatelang schoben Ärzte die Beschwerden der 29-Jährigen auf eine Angststörung. Erst ein Chatbot lieferte den Hinweis, der ihr wohl das Leben rettete.

Darum geht’s Die 29-jährige Britin Poppy Guy litt monatelang unter Erbrechen, Atemnot und einer fast schwarzen Hautverfärbung, doch ihre Ärzte führten die Symptome immer wieder auf eine Angststörung zurück.

Nachdem sie ihre Beschwerden ChatGPT geschildert hatte, nannte der Chatbot Morbus Addison als mögliche Ursache, was sie zu weiteren Abklärungen und schliesslich zur richtigen Diagnose im Spital brachte.

Ein Arzt sagte ihr, ohne die Einlieferung wäre sie vermutlich gestorben, wobei auch OpenAI betont, dass ChatGPT kein Arzt ist und weder Diagnose noch Behandlung ersetzt. Zusammenfassung erstellt mit

Poppy Guy freute sich auf zwei Wochen Familienferien in Malaga und auf einen schönen Teint. Doch während des Aufenthalts Ende Mai verfärbte sich die Haut der Britin nicht goldbraun, sondern fast schwarz. Dazu kamen tägliches Erbrechen, Atemnot und Schwindel, wie die zweifache Mutter aus Cornwall dem Magazin «LADbible» erzählt.

Schon vor den Ferien war die 29-Jährige mehrfach bei ihrer Hausärztin gewesen. Über Monate hiess es dort, ihre Symptome gingen auf eine Angststörung zurück. Verschriebene Medikamente brachten keine Besserung, die Beschwerden wurden schlimmer.

Weil sie sich mit dieser Erklärung nicht zufriedengab, schilderte Poppy Guy ihre Symptome dem Chatbot ChatGPT. Das KI-Tool nannte als eine mögliche Ursache Morbus Addison. Bei dieser seltenen Erkrankung bilden die Nebennieren zu wenig lebenswichtige Hormone, unbehandelt kann sie tödlich enden. Guy recherchierte den Verdacht, ging damit erneut zur Ärztin und wurde ins Spital überwiesen.

Zusammenbruch beim Kochen

Nur eine Woche später brach sie zu Hause beim Kochen zusammen. Im Spital bestätigte sich der Verdacht. Es war eine Addison-Krise, die lebensbedrohliche Zuspitzung der Krankheit. Ohne die Einlieferung an jenem Tag wäre sie vermutlich gestorben, sagte ihr laut eigener Darstellung ein Arzt.

Zwei Wochen lang wurde Guy im Spital am Tropf behandelt, heute nimmt sie täglich elf Tabletten. Sie ist auf Rollstuhl und Rollator angewiesen und schafft nur rund zwanzig Meter am Stück. «Ich war so oft bei der Ärztin, und jedes Mal hiess es, es sei eine Angststörung, und jetzt habe ich eine lebensbedrohliche Krankheit», sagte sie. Auch ihre Hautfarbe hat sich bis heute nicht normalisiert.

ChatGPT lieferte in diesem Fall den entscheidenden Anstoss. Gestellt hat die Diagnose aber ein Arzt. Genau darauf weist auch der Hersteller OpenAI hin: Der Chatbot könne helfen, Symptome zu ordnen und ein Arztgespräch vorzubereiten, sei aber kein Arzt und ersetze weder Diagnose noch Behandlung.