Auf Social Media braucht man eigentlich ein dickes Fell. Manchmal aber kann eine Online-Community auch viel Gutes bewirken, wie ein Fall aus Kingsville im US-Bundesstaat Texas zeigt: Dort retten Fremde den Geburtstag eines Mädchens.

Samantha Chamberlain hat ein schlechtes Gewissen: Beim letzten Geburtstag ihrer Tochter Eisley Marquez musste sie arbeiten. Wenn die Kleine an diesem 28. Februar neun wird, soll alles anders werden.

Die Mutter plant eine Party in der Filiale eines Schnellrestaurants in Kingsville, Texas. Eisley freut sich bereit: «Sie war wirklich aufgeregt», sagt Chamberlain dem Sender «Kris 6 News». «Sie fragte: ‹Seid ihr mit der Dekoration fertig, wenn die Leute hierher kommen?›»

Vorher: Keiner kommt zu Eisleys Party. Bild: Samantha Chamberlaine via Kris 6 News

Dann beginnt die Party. Und auch nach 30 Minuten lässt sich noch kein Gast blicken. «Ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen versagt habe, und ich weiss, dass das nicht richtig ist, aber ich hatte das Gefühl, dass ich sie enttäuscht habe», erzählt die Mutter.

Und weiter: «Hier bin ich, endlich in der Lage, die Geburtstagsparty zu schmeissen, und niemand ist da.»

Chamberlain: «Die Welt ist hart, aber die Menschen sind gut»

Samantha Chamberlain gibt nicht auf: Sie wendet sich an die Facebook-Gruppe Kingsville Community Help – und bittet darum, Eisleys Party zu besuchen.

Mit Erfolg: Gratulanten*innen strömen in das Etablissement, und einige haben sogar Geschenke dabei. Das Geburtstagskind freut sich über Pokémon-Karten, Slime und anderes Spielzeug.

Nachher: Die Community in Kingsville, Texas, steht zusammen. Bild: Samantha Chamberlain

«Der Laden, in dem wir gerade sind, war voll, er war voll mit Leuten», berichtet die Mutter dem Lokalsender. «Ich dachte: ‹Meine Güte, wenn alle kommen, kann ich mir das alles gar nicht mehr leisten.›»

Bald darauf muss sie ihren Facebook-Post löschen – doch nur, um sich bald darauf mit einem neuen Eintrag zu bedanken.

«Als ich mich am Ende bei allen bedanken wollte, die geblieben sind, habe ich mich total verplappert und angefangen zu weinen», schreibt Chamberlain. Und: «Die Welt ist hart, aber die Menschen sind gut.»

Ihrer Tochter Eisley hat die Party auch gefallen: «Ich denke, es lief grossartig – vielleicht sogar ein bisschen besser als grossartig», sagt Eisley «Kris 6 News».

