Ki in Robotern: Was jetzt schon möglich ist – und wo die Reise hingeht Roboter entwickeln sich rasant, wie eine Veranstaltung auf dem Zürcher Uetliberg Ende März 2026 veranschaulicht. Das Kernthema dort ist aber die Künstliche Intelligenz: Wenn die eine mit der anderen Technik kombiniert wird, gibt das einen Ausblick auf unsere Zukunft, sagen die Experten blue News. 30.03.2026

Roboter entwickeln sich rasant, wie eine Veranstaltung auf dem Zürcher Uetliberg veranschaulicht. Das Kernthema dort ist aber die Künstliche Intelligenz: Wenn die eine mit der anderen Technik kombiniert wird, gibt das einen Ausblick auf unsere Zukunft, sagen die Experten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen im Video: blue News lässt sich am «Future Symposium» in Zürich moderne Hunde-Roboter vorführen und ihren Einsatz erklären.

Das können und kosten die aktuellen Roboter.

Asien ist schon weiter: So werden KI-Roboter in China genutzt.

Im Video: Werden KI-Roboter dereinst Teil der Familie sein? Mehr anzeigen

Die Roboterhunde sind ein Hingucker beim «Future Symposium»: Ende März wird auf dem Zürcher Uetliberg darüber diskutiert, wie Künstliche Intelligenz (KI) uns in Zukunft begleiten wird.

Der «Hundehalter» ist Benjamin Regener von NuclearIQ Solutions: Seine Roboter flitzen agil zwischen den Tischen auf der verschneiten Terrasse des Berghotels umher und meistern auch Treppen mühelos. Wie und warum sie wo eingesetzt werden können, erfährst du im obigen Video.

So viel kostet die neue Technik

Für den gewöhnlichen Privathaushalt sind diese Roboter allerdings nichts: Die «Hunde-Plattform» – wie im Clip gesehen – kostet zwischen 50'000 und 120'000 Franken. «Es gibt auch noch welche, die sind drüber», weiss Regener: Hinzu kämen dann noch die Kosten für die Sensorik.

Das könnte schon mal auf 200'000 Franken summieren, sei im Vergleich aber mitunter wenig, wenn die Roboter mit ihrem Einsatz etwa verhindern, dass teure Industrieanlagen heruntergefahren werden müssen, weil ein Leck zu spät entdeckt werde.

In Shanghai verkaufen KI-Roboter Glace

Wenn solche Roboter mit KI gesteuert werden, können sie automatisch Routen ablaufen und Daten abgleichen. Für Katrin J. Yuan vom Swiss Future Institute steckt in dieser Kombination aber noch viel mehr. Die Vorsitzende des AI Future Council bewegt sich in den Welten zwischen der Schweiz, den USA – und China, wo die Entwicklung schon weiter sei.

Kung-Fu trifft auf High-Tech - Martial-Arts-Roboter rocken chinesische Neujahrsgala. Bei der grössten TV-Gala Chinas verschmelzen Tradition und High-Tech: Roboter wirbeln Schwerter durch die Luft und führen perfekte synchronisierte Choreografien auf – aber wie funktioniert das eigentlich? 17.02.2026

KI-Roboter im Alltag? «In Asien ist das schon da», sagt sie gegenüber blue News. «Angefangen bei der Restaurant-Küche: Es gibt immer weniger Fachkräfte. Es gibt grosse Küchenroboter, die professionell für dich à la carte ein Drei-Gänge-Menü kochen. Im Park von Shanghai verkaufen Roboter Glace. Sie sind 24 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche da.»

Die neue Technik sei auch beliebt: »Die Leute machen Fotos mit diesen Verkaufsrobotern.» Yuan glaubt , dass KI-Roboter in Zukunft einmal so selbstverständlich sind, dass sie zur Familie gehören werden – mehr im Video ganz oben.