Arbeitsmarkt-Studie KI könnte schon jetzt 12 Prozent der US-Jobs ersetzen

Oliver Kohlmaier

29.11.2025

Künstliche Intelligenz könnte laut einer Studie bereits jetzt fast 12 Prozent der US-Jobs ersetzen.
Künstliche Intelligenz könnte laut einer Studie bereits jetzt fast 12 Prozent der US-Jobs ersetzen.
IMAGO/Sven Simon

Künstliche Intelligenz ist in der Arbeitswelt auf dem Vormarsch. Laut einer Studie des MIT könnte KI bereits jetzt fast 12 Prozent der US-Jobs ersetzen.

Redaktion blue News

29.11.2025, 19:32

29.11.2025, 19:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) kommt zu dem Schluss, dass Künstliche Intelligenz bereits jetzt fast 12 Prozent der US-Jobs ersetzen könnte.
  • Das entspricht einem Lohnvolumen von bis zu 960 Milliarden Franken in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen und professionelle Dienstleistungen.
  • In der Studie wurde der sogenannte Iceberg Index genutzt, der simuliert, wie 151 Millionen US-Arbeitnehmer im ganzen Land interagieren.
Mehr anzeigen

Laut einer Studie des renommierten Massachusetts Institute of Technology könnte künstliche Intelligenz bereits jetzt 11,7 Prozent des US-Arbeitsmarktes ersetzen. Dies entspreche einem Lohnvolumen von bis zu 1,2 Billionen US-Dollar (rund 960 Milliarden Franken) in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen und professionelle Dienstleistungen.

Die Studie wurde mit einem Arbeitssimulationstool namens Iceberg Index durchgeführt, das vom MIT und dem Oak Ridge National Laboratory entwickelt wurde. Dieser Index simuliert, wie 151 Millionen US-Arbeitnehmer im ganzen Land interagieren und wie sie von KI und entsprechenden politischen Massnahmen beeinflusst werden.

Der Index behandelt die 151 Millionen Arbeitnehmer als einzelne Akteure, die jeweils mit Fähigkeiten, Aufgaben, Beruf und Standort versehen sind. Er erfasst mehr als 32'000 verschiedene Fähigkeiten in 923 Berufen in 3000 Landkreisen und ermittelt dann, wo aktuelle KI-Systeme diese Fähigkeiten bereits jetzt ausführen können.

Wenig Fortschritte in einem Jahr. Die Schweiz hinkt bei KI im europäischen Vergleich hinterher

Wenig Fortschritte in einem JahrDie Schweiz hinkt bei KI im europäischen Vergleich hinterher

Digitaler Zwilling für US-Arbeitsmarkt

Der Iceberg Index, der Anfang dieses Jahres vorgestellt wurde, bietet einen vorausschauenden Blick darauf, wie KI den Arbeitsmarkt nicht nur in den Technologiezentren an den Küsten, sondern in allen Bundesstaaten des Landes verändern könnte.

«Im Grunde erstellen wir einen digitalen Zwilling für den US-Arbeitsmarkt», sagte Prasanna Balaprakash, Direktor des ORNL und Mitleiter der Studie, dem TV-Sender CNBC. Das ORNL ist ein Forschungszentrum des Energieministeriums im Osten Tennessees, in dem sich der Supercomputer «Frontier» befindet, der viele gross angelegte Modellierungsprojekte unterstützt.

Der Index führt Experimente auf Bevölkerungsebene durch und zeigt, wie KI Aufgaben, Fähigkeiten und Arbeitsabläufe umgestaltet, lange bevor diese Veränderungen in der Realwirtschaft sichtbar werden, so Balaprakash.

