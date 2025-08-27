  1. Privatkunden
Klage eingereicht Trieb ChatGPT einen US-Teenager in den Selbstmord?

dpa

27.8.2025 - 20:45

ChatGPT als Therapeut ist inzwischen schon ganz normaler Alltag.
ChatGPT als Therapeut ist inzwischen schon ganz normaler Alltag.
Hendrik Schmidt/dpa/dpa-tmn

Der Chatbot ChatGPT soll bessere Vorkehrungen zur Suizid-Prävention bekommen. Der Schritt folgt auf eine Klage von Eltern, die ChatGPT für den Tod ihres Sohnes verantwortlich machen.

DPA

27.08.2025, 20:45

Eltern eines US-Teenagers, der im April Suizid beging, klagen gegen die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI. Ihr Vorwurf ist, dass ChatGPT ihren Sohn dabei unterstützt habe, sich das Leben zu nehmen. Die Eltern stützen sich dabei auf Unterhaltungen mit dem Chatbot, die sie auf dem Smartphone des 16-Jährigen fanden. OpenAI kündigte nach Bekanntwerden der Klage verbesserte Massnahmen zur Suizid-Prävention an.

Veröffentlichung im August. Wird ChatGPT 5 wirklich so gut, dass Menschen nutzlos sind?

Veröffentlichung im AugustWird ChatGPT 5 wirklich so gut, dass Menschen nutzlos sind?

Die Firma räumte zugleich ein, dass die bisherigen Vorkehrungen, die unter anderem Nutzer zu einer Beratungs-Hotline verwiesen, bei längeren Unterhaltungen mit ChatGPT versagen können. Dann sei es möglich, dass die Software unerwünschte Antworten liefere. 

Man arbeite daran, dass die Schutzmassnahmen auch bei längeren Unterhaltungen greifen, hiess es in einem Blogeintrag. Zudem werde erwogen, dass ChatGPT in Krisensituationen versuchen könnte, Kontakt zu von Nutzern eingetragenen Personen aufzunehmen.

Suizid-Gedanken? Hier findest du Hilfe:

  • Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da.
  • Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefonnummer 143 oder www.143.ch
  • Beratungstelefon Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder www.147.ch
  • Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch
  • Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben:

    Refugium: Verein für Hinterbliebene nach Suizid

    Nebelmeer: Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils
Mehr anzeigen

Mehr Einblick für Eltern

Für Nutzer im Alter unter 18 Jahren soll es zusätzliche Sicherheitsmassnahmen geben. OpenAI stellte etwa «stärkere Leitplanken bei sensiblen Inhalten und riskantem Verhalten» in Aussicht. Eltern sollen sich besser darüber informieren können, wie ihre Kinder ChatGPT nutzen.

Auf dem Vormarsch. Mehrheit der Bevölkerung in der Schweiz nutzt KI-Tools

Auf dem VormarschMehrheit der Bevölkerung in der Schweiz nutzt KI-Tools

Bei Unterhaltungen mit ChatGPT, in denen Nutzer die Absicht bekunden, anderen zu schaden, greift OpenAI dem Blogeintrag zufolge bereits jetzt ein. Solche Unterhaltungen würden an ein spezielles Team weitergeleitet – und bei einer konkreten Bedrohungs-Situation würden auch Sicherheitsbehörden eingeschaltet.

Der Familie des Teenagers drückte OpenAI «tiefste Sympathie» aus und teilte mit, man prüfe die Klage.

«Ich habe Angst, dass künstliche Intelligenz zu stark wird»

«Ich habe Angst, dass künstliche Intelligenz zu stark wird»

KI entwickelt sich rasant und wird immer mehr Teil unseres Alltags. blue News wollte von Zürcher*innen wissen, welche Erwartungen sie an die Software haben und ob ihnen die Technik auch manchmal Angst macht.

05.04.2023

