In Denver rollen seit einigen Tagen die ersten geteilten E-Dreiräder durch die Stadt. Sie sollen die Mikromobilität für alle öffnen. Ausgerechnet in der Schweiz könnten sie aber ein altes Problem noch grösser machen.

Darum geht’s Veo bringt in Denver das erste geteilte E-Dreirad Nordamerikas auf die Strasse, gedacht für ältere und weniger mobile Menschen.

Grössere Fahrzeuge lösen das Kernproblem aber nicht, denn falsch parkierte Roller behindern gerade blinde Menschen.

In der Schweiz wäre so ein Dreirad seit 2025 erlaubt, doch im schrumpfenden Sparmarkt investiert wohl kaum ein Anbieter in eine teure Spezialflotte. Zusammenfassung erstellt mit

In Denver stehen seit dieser Woche überdimensionale Dreiräder auf der Strasse, die einen im ersten Moment an die Kindheit erinneren. Der Anbieter Veo hat 50 dieser elektrischen Fahrzeuge in der Innenstadt verteilt und nennt sie das erste geteilte E-Dreirad Nordamerikas. Man mietet den «Rover» wie ein normales Miet-Trottinett, entsperrt ihn per Handy, fährt los und stellt ihn danach irgendwo wieder ab. Er fährt höchstens 16 Kilometer pro Stunde, also etwas schneller als ein ambitionierter Jogger und hat vorne und hinten einen Korb, gross genug für den Wocheneinkauf.

Genau dieses «irgendwo wieder abstellen» ist auch hierzulande längst bekannt. Voi, Lime, Dott und Bolt haben ihre zweirädrigen Roller längst in Zürich, Basel und Bern verteilt und mit ihnen kam auch der Ärger über die Blockaden auf Troittoirs und anderen Fussgängerpassagen. Und jetzt folgen noch grössere Gefährte?

Mit dem Dreirad sollen sich Einkäufe einfach erledigen lassen. Veo

Warum die Branche plötzlich aufs Sitzen setzt

Das Dreirad ist kein Gag, sondern die konsequente Antwort auf eine Zahl, die die Anbieter selbst überrascht hat. Bei Veo laufen heute schon rund 70 Prozent aller Fahrten über Fahrzeuge mit Sitz und nicht über den klassischen Stehroller. Laut einer eigenen Studie greifen Menschen ab 45 Jahren und Personen mit körperlichen Einschränkungen fast doppelt so oft zu einem sitzenden Modell mit Gasgriff.

Entwickelt hat Veo den Rover deshalb über zwei Jahre zusammen mit mehr als zwanzig Organisationen, von Behindertenverbänden bis zur amerikanischen Rentnerlobby AARP. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das nicht umkippt, keinen Ständer braucht und bis zu 45 Kilogramm Einkauf oder Gepäck schluckt. Für ältere Menschen, die heute für jede Besorgung ins Auto steigen, ist das ein ernstzunehmendes Versprechen. Und für eine Branche, die nach Jahren im Verlustgeschäft endlich neue Kundschaft sucht, scheint es ein Ausweg.

Nicht allen eröffnen sich die gleichen Wege

Die Idee ist also, die Barrierefreiheit mit den Dreirädern zu gewährleisten. Allerdings könnten die noch grösseren Fahrzeuge dem auch entgegenwirken. Denn wie blue News kürzlich aufgezeigt hat, sind die Trottinets gerade für blinde Menschen oft ein Ärgernis, weil sie beispielsweise quer auf einer taktilen Linie stehen gelassen werden. Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband sieht dieses achtlose Parken dann auch als eines der Hauptprobleme der Mikromobilität.

Ob es die Dreiräder bis zu uns schaffen, ist allerdings eh noch eine andere Frage. Bisher galten geteilte E-Trottinetts rechtlich als langsame Motorfahrräder, einspurig, einsitzig, höchstens 20 Kilometer pro Stunde schnell und nur auf Velostreifen und Strasse erlaubt, nie auf dem Trottoir. Ein Dreirad passt nicht in diese Schublade. Seit einem Jahr würden sie in die neue Kategorie für schwere Motorfahrräder fallen. Diese ist für dreirädrige Lastengefährte und Elektro-Rikschas mit bis zu 2000 Watt gedacht.

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Lohnt sich das für die Anbieter wirklich?

Erschwerend hinzu kommt, dass der Markt insgesamt schrumpft. Der einstige Platzhirsch Tier ist längst in Dott aufgegangen. Bird ist nach Qualitätsproblemen wieder verschwunden und Städte wie Winterthur haben ihr Angebot bewusst auf einen einzigen Anbieter zusammengestrichen.

Ein Dreirad ist in Anschaffung und Unterhalt deutlich teurer als ein simpler Stehroller. Damit sich das rechnet, müsste entweder die Nachfrage stimmen oder eine Stadt solche Fahrzeuge in der Ausschreibung ausdrücklich verlangen, so wie es Denver getan hat. Freiwillig stellt in einem Sparmarkt niemand eine teure Spezialflotte auf die Strasse. Genau deshalb ist es kein Zufall, dass das erste geteilte Dreirad in einer US-Stadt fährt und nicht in Zürich.