Die Schweiz hat Ja gesagt zur E-ID – doch technisch ist sie noch nicht bereit. Die Finanzkontrolle des Bundes rät den verantwortlichen Ämtern deshalb, lieber mehr Zeit einzuplanen als mit Sicherheitsrisiken zu starten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die E-ID soll frühestens im Sommer 2026 starten. Der Bund hat dafür rund 182 Millionen Franken ausgegeben, der Betrieb kostet später jedes Jahr etwa 25 Millionen.

Die Finanzkontrolle des Bundes schreibt: Wichtige Teile der Technik waren 2025 noch nicht fertig entwickelt und getestet.

Sie empfiehlt deshalb, lieber später zu starten als mit Sicherheitslücken. Mehr anzeigen

Nach dem Volks-Ja zur elektronischen Identität (E-ID) stellen sich viele Unterstützer*innen und Kritiker*innen dieselbe Frage: Wann kommt sie nun tatsächlich? Die Gründe mögen unterschiedlich sein, die Unsicherheit bleibt. Geplant ist der Start im «dritten Quartal 2026» – also frühestens nach Beginn der Sommerferien.

Zur Erinnerung: In der Schweiz soll man sich künftig mit der Smartphone-App «Swiyu» digital ausweisen können. Der Bund hat für Entwicklung, Aufbau und Pilotprojekte rund 182 Millionen Franken bewilligt. Der spätere Betrieb wird jährlich rund 25 Millionen Franken kosten.

Mit der E-ID sollen Bürgerinnen und Bürger online amtliche Geschäfte erledigen können – etwa einen Betreibungsregisterauszug bestellen, Verträge abschliessen oder ihr Alter digital nachweisen. Auch die Volljährigkeit lässt sich belegen, ohne dem Türsteher den ganzen Namen preisgeben zu müssen.

Doch die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) sieht mehrere offene Punkte.

Verschlüsselung noch nicht vollständig integriert

Ein zentraler Kritikpunkt betrifft die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Nutzdaten (auch Payload genannt) – also jener Inhalte, die tatsächlich zwischen dem Handy und einem Unternehmen oder einer Behörde ausgetauscht werden.

Der Datenaustausch läuft zwar grundsätzlich verschlüsselt ab. Doch laut EFK war die durchgehende Verschlüsselung der eigentlichen Inhalte (Ende-zu-Ende) zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht fertig konzipiert und integriert.

Wichtig: Die Prüfung fand zwischen August und September 2025 statt. Laut Projektplanung sollte die fehlende Sicherheitsfunktion bis Ende 2025 umgesetzt werden. Ob das tatsächlich geschehen ist, bleibt offen. Der Bericht berücksichtigt keine Entwicklungen nach dem Prüfzeitraum. Der Bericht von Ende Dezember wurde erst jetzt veröffentlicht.

Die EFK warnt ausdrücklich vor einem Risiko: «Bei der Verschlüsselung der Nutzdaten ist dies noch nicht der Fall, womit das Risiko besteht, dass Aspekte der Sicherheit an das System «angebaut» werden müssen.» Zwar gibt es einen Puffer im Sommer 2026. Dieser Puffer ist aber als «Stabilisierungsphase» gedacht und nicht dafür geplant, noch grosse Arbeiten an der E-ID-Technik durchzuführen.

Konzepte wurden noch nicht in die Realität übertragen

Auch bei der Ausstellung der E-ID selbst gibt es offene Arbeiten. Die aktuell laufende «Public Beta» erlaubt es, eine Test-Identität per Knopfdruck zu erzeugen. Die spätere, echte E-ID funktioniert anders. Antragstellerinnen und Antragsteller müssen ihre Identität überprüfen lassen. Geplant ist eine automatisierte Gesichtserkennung. Falls nötig oder gewünscht, soll auch ein Termin im Passbüro möglich sein.

Wie das genau aber dann in der Realität aussehen wird: Das ist zwar durchgedacht, aber noch nicht umgesetzt. Hinzu kommt: Konkrete Ende-zu-Ende-Testfälle für das gesamte System lagen noch nicht vor. Ein Testkonzept existierte, doch die detaillierten Tests sollten erst später folgen.

Die Finankontrolle empfiehlt dem Bundesamt für Justiz deshalb, solche «Stabilisierungsphasen» in voller Länge einzuhalten – selbst wenn es bedeutet, dass damit die E-ID später kommt. Die EFK hält dazu wörtlich fest: «Das Vorhaben E-ID stellt national und international ein Reputationsrisiko für den Bund dar. Sicherheit und Stabilität der E-ID sind daher in diesem Programm über Termineinhaltung für den Start zu gewichten.»

«Sicherheit und Stabilität der E-ID sind über die Termineinhaltung zu gewichten.»

Das Bundesamt hat die Empfehlung akzeptiert und kündigt an: «Eine Verlängerung der Programmlaufzeit und damit ein erhöhter Ressourcenbedarf werden bewusst in Kauf genommen»