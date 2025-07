Michael Stevens beginnt sein Video wie immer mit «Vsauce, Michael here!» Screenshot/Youtube

Nach zwei Jahren Pause meldet sich der 39-jährige Kult-Youtuber Vsauce mit einem langen Video zurück. Darin fragt der US-Amerikaner: Was bleibt von uns?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Youtuber Vsauce alias Michael Stevens ist nach zwei Jahren Pause mit einem neuen Video zurück.

In seinem Comeback «All The Ghosts You Will Be» geht es um Vergänglichkeit, Erinnerung und digitale Spuren.

Der 39-Jährige geniesst popkulturell grosse Beliebtheit. Seine Vorträge in chaotisch-raffinierten Stil haben Meme-Status.

Vsauce, einer der erfolgreichsten Infotainment-Youtuber, ist nach einer zweijährigen Pause zurück. Er lieferte zwar in der Zwischenzeit viele kurzen Videos (sogenannte Shorts) – die hartgesottenen Fans vermissten aber die langen Stücke.

Umso grösser war die Freude, als in der Nacht auf Mittwoch wieder ein längeres Video von ihm erschien. In den Kommentaren hiess es: «Der König ist zurück!» oder «Michael, du glaubst nicht, wie sehr ich das Video dieses Jahr gebraucht habe!».

Seine Videos wurden zwar über sechs Milliarden Mal angeschaut und rund 25 Millionen Menschen folgen ihm. Falls du ihn aber noch nicht kennst: blue News beantwortet die wichtigsten Fragen für all jene, die chaotisch gut unterhalten und nebenbei gescheiter werden wollen.

Wer ist Vsauce?

Vsauce ist der Name eines YouTube-Kanals, betrieben von Michael David Stevens. Der heute 39-Jährige widmet sich seit 2010 auf seinem Hauptkanal Fragen aus Wissenschaft, Philosophie und Popkultur – von «Wie schwer ist das Internet?» bis «Gibt es überhaupt Realität?».

Typisch für Vsauce-Videos ist der scheinbar chaotische Aufbau – der sich beim Zuschauen als geniale Dramaturgie entpuppt:

Stevens startet meist mit einem simplen Fakt, macht dann gedankliche Sprünge, stellt hinterfragende Fragen wie Or is it? (auf Deutsch: «Oder etwa nicht?») – und spinnt daraus einen überraschend logischen roten Faden durch ein Dickicht an Informationen.

Jedes Video beginnt mit dem ikonischen Satz: Vsauce, Michael here.

Und endet mit: As always, thanks for watching.

Worum geht’s im neusten Video?

Sein Comeback trägt den Titel «All The Ghosts You Will Be» (Alle Geister, die du sein wirst) und dauert rund 22 Minuten. Stevens eröffnet mit einer scheinbar banalen Beobachtung: Ein einzelnes Mehlstaubkorn sei durchschnittlich 82,67 Mikrometer gross – und ein 5-Pfund-Sack Mehl enthalte etwa 2,7 Milliarden davon.

Was folgt, ist ein philosophisch-wissenschaftlicher Vortrag über Vergänglichkeit, Erinnerung und die Spuren, die wir hinterlassen – analog wie digital.

Stevens spricht von «nominalen» Geistern (unsere Namen), «figuralen» Geistern (unser Aussehen), «genetischen» Geistern (unser Erbgut) und den sogenannten «ripple ghosts» – also der wellenförmigen Wirkung unserer Handlungen in der Welt.

Die zentrale Frage lautet: Was bleibt von uns, wenn wir nicht mehr sind? Stevens verwebt Themen aus Kosmologie, Archäologie, Technikgeschichte und Psychologie zu einem ebenso tiefgründigen wie unterhaltsamen Vortrag.

Welche Videos sollte ich mir anschauen?

Neben dem Hauptkanal produzierte Stevens die Doku-Reihe Mind Field für YouTube Premium – eine der stärksten Leistungen des Formats.

Empfehlenswert sind etwa «The Power of Suggestion», bei dem Stevens der Frage nachgeht, welche Macht die geistig-seelische Beeinflussung auf Gesundheit und Geist haben kann. Es wurde vor sieben Jahren veröffentlicht und rund 90 Millionen mal angeschaut.

Auch beliebt war das Video «Isolation», in dem sich Stevens selbst drei Tage lang in einem Isolationsraum einsperrt, um die Auswirkungen auf die Psyche darstellen zu können.

Seine klassischen Videos auf dem Hauptkanal sind legendär. Besonders beliebt: «Was wäre, wenn alle Menschen gleichzeitig hüpfen würden?» (2013).

Stevens beantwortet die Frage ausführlich – Spoiler: Nein, die Erde würde sich dadurch nicht spürbar bewegen. Der Effekt entspräche etwa einem Hundertstel des Durchmessers eines Wasserstoffatoms.

Dabei erklärt er unter anderem, wie sich die Erdrotation verändert, welche Rolle Masseverteilung spielt und wie viel Energie ein kollektiver Sprung tatsächlich hätte.

Ganz nebenbei erfährt man, dass alle Menschen der Welt – Schulter an Schulter – in der Fläche von Los Angeles Platz fänden.

