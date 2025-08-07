Eine Spiegelreflexkamera für 35 Franken? Das angebliche Schnäppchen erwies sich zum Leidwesen der Kunden als technischer Fehler. Bild: Canon

Eine hochpreisige Kamera für 35 Franken? Auf die Freude über das Angebot des Online-Händlers Digitec folgte bei Hunderten Kunden schnell Ernüchterung. Das angebliche Schnäppchen entpuppte sich als Preisfehler.

Dass die Kamera für 35 statt 1299 Franken angeboten wurde, lag an einem technischen Fehler.

Rund 1300 Bestellungen mussten storniert werden, die Kunden haben keinen Anspruch auf Lieferung. Mehr anzeigen

Eine erstrangige Kamera samt Objektiv im Wert von über 1'000 Franken zum Spottpreis von 35 Franken: Dieses Angebot klingt wohl zu schön, um wahr zu sein.

Und tatsächlich stellte sich das angebliche Schnäppchen des Onlinehändlers Digitec letztlich als Fehler heraus, in dessen Folge rund 1'300 Bestellungen storniert werden mussten.

Wie konnte es dazu kommen? Wie jeden Abend veröffentlichte Digitec kurz nach Mitternacht online ein limitiertes Angebot.

Sämtliche Bestellungen werden annulliert

In der Nacht auf Dienstag handelte es sich dabei um die Spiegelreflexkamera Canon EOS R8 inklusive des Objektivs RF 24-105mm. Dass das Bundle innerhalb kürzester Zeit vergriffen war, lag natürlich am unglaublichen zweistelligen Preis.

Der jedoch erwies sich als falsch, wie sich wohl auch einige der Kunden bereits gedacht haben dürften.

«Statt 35 Kameras zu je 1299 Franken haben wir 1299 Stück zu je 35 Franken verkauft», erklärte das Unternehmen gegenüber dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» den technischen Fehler.

Die Konsequenz: Sämtliche Bestellungen werden annulliert. Laut Digitec sollen die betroffenen Kundinnen und Kunden rasch informiert werden.

Keine juristischen Ansprüche

Alle, die auf ein tolles Schnäppchen gehofft hatten, dürften enttäuscht sein – umso mehr, da sie rechtlich kaum Chancen auf eine Durchsetzung ihres vermeintlichen Kaufs haben.

Denn nach Schweizer Obligationenrecht gelten Preisangaben im Internet grundsätzlich nicht als verbindliches Angebot, sondern lediglich als Einladung zur Offertstellung.

Ein Kaufvertrag kommt demnach erst zustande, wenn der Händler die Bestellung ausdrücklich bestätigt. Selbst bei erfolgter Annahme kann der Anbieter unter bestimmten Umständen zurücktreten. Bei offensichtlichen Fehlern, sogenannten Erklärungsirrtümern, ist eine Annullierung zulässig.

Weitere Fälle mit Preisfehlern

Die aktuell betroffene Canon-Kamera war auf der Webseite am Tag des Vorfalls bereits als «aktuell nicht lieferbar» deklariert. Das Unternehmen kündigte gegenüber dem SRF jedoch an, dass es die Aktion «mit dem richtigen Preis gerne nochmals durchführen» wolle – einen konkreten Termin dafür gibt es aber bislang nicht.

Laut SRF hatte Digitec Galaxus bereits zuvor mit Preisfehlern für Schlagzeilen gesorgt: 2016 dokumentierte die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) einen ähnlichen Vorfall mit einer Festplatte.

Und auch im Dezember 2024 wurde ein fehlerhaft ausgepreistes Produkt – eine Skibrille – beim Schwestershop Galaxus deutlich unter dem regulären Verkaufspreis angeboten. In jenem Fall soll das Unternehmen nach Auslieferung sogar eine Nachzahlung verlangt haben.

