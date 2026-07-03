KI-Brillen ermöglichen Aufnahmen im Alltag. Mit einer neuen Kollektion will Kylie Jenner die Technik nun in den Mainstream bringen. Datenschützer warnen vor Risiken.

Kylie Jenner hat gemeinsam mit Meta AI eine KI-Brille auf den Markt gebracht.

Darum geht’s Kylie Jenner inszeniert in einem Video ihren Alltag und bewirbt dabei ihre neue Smart-Glasses-Kollektion mit Meta.

Die Brillen sollen dank Jenners Star-Power modische Alltagsaccessoires werden.

Das sorgt für Kritik, da die KI-Brillen oftmals zum heimlichen Filmen genutzt werden.

Auch in Europa und in der Schweiz macht man sich Sorgen über den Umgang mit den sogenannten Smart Glasses.

Sie lässt den Blick über den Infinity-Pool in ihrem Garten schweifen, während sie sich die Nägel lackiert. Anschliessend stöbert sie durch die glitzernden Kleider in ihrem Schrank, hebt hier ein Paar High Heels vom Boden auf, legt dort ein anderes wieder zurück.

Wenig später steht sie in der Küche, öffnet den Kühlschrank und greift zu einem Ingwer-Shot, bevor sie sich einen grünen Smoothie mixt. Dann tritt ihre Assistentin ins Bild und trägt ihr eine Creme auf die Hand auf, eine neue Probe aus ihrer eigenen Kosmetiklinie.

Im Hintergrund tragen Arbeiter gerade eine überdimensionale Deko-Version ihres Parfüms ins Haus. «Stellt es dort drüben hin», hört man die Stimme im Video sagen.

Spätestens jetzt dürfte vielen klar sein, um wen es sich handelt, obwohl die Protagonistin noch immer nicht zu sehen ist: Kylie Jenner. Gefilmt wird alles aus ihrer Perspektive – als hätte sie sich eine Kamera direkt vor das Gesicht geschnallt.

Kurz darauf steigt Jenner in einen schwarzen Geländewagen und fährt los. Mitten in der Wüste hält sie vor einem Plakat, das sie selbst mit schmaler, dunkler Sonnenbrille zeigt. Sie sprüht ein Datum und ihre Signatur darauf und sagt: «Hey Meta, kannst du ein Bild davon machen?»

Dass es so wirkt, als hätte sie die Kamera um ihr Gesicht gebunden, ist also gar nicht so falsch. Jenner bewirbt im Video nämlich ihre neue Brillenkollektion in Kooperation mit Meta AI.

Dabei handelt es sich um sogenannte Smart Glasses. Brillen, mit denen man unter anderem filmen und fotografieren, sprechen, telefonieren oder Musik hören kann. Seit letzter Woche ist die Kollektion zum Kaufen erhältlich.

Kylie Jenner soll KI-Brillen massentauglich machen

Bisher kannte man vor allem die Smart Glasses von Ray-Ban und Oakley. Mit den neuen Meta Glasses bringt der Konzern erstmals eine eigene Brillenlinie unter eigener Marke auf den Markt.

Die Ray-Ban-Brillen in Kooperation mit Meta kosten 529 Franken. Screenshot Website Ray-Ban

Kylie Jenner soll vor allem dazu beitragen, die Brillen aus der Tech-Nische in den Mainstream zu bringen. Die Voraussetzungen dafür sind gut: Sie zählt zu den bekanntesten und einflussreichsten Persönlichkeiten weltweit, auch in den sozialen Medien.

Smart Glasses kämpften nämlich lange mit einem Imageproblem: Sie waren zu technisch, zu auffällig, zu sehr Gadget. Meta will das mit der neuen Linie ändern und setzt konsequent auf Design, Alltagstauglichkeit und eben Jenner.

Bislang sind drei Modelle der Meta Glasses auf dem Markt: die «Meta Adventure», eine klassische, rechteckige Fassung für einen zeitlosen Look, erhältlich in zwei Grössen. Dazu die «Meta Fury», ein markanteres Modell mit kantiger Silhouette und auffälligem Design. Und schliesslich die «Meta Starfire»-Edition von Kylie Jenner.

Letzteres setzt auf ein modernes, schlankes und ovales Design und soll Jenners persönlichen Stil widerspiegeln. Dazu gehört ein vom Look der Unternehmerin inspirierter Glitzerstein am Gestell. Die Brille dürfte vor allem junge Leute und Fashionistas anlocken, Influencerinnen machen aktuell schon reichlich Werbung dafür. Wer eine haben möchte, bezahlt circa 350 Franken.

Kylie Jenners Meta-Brillen kostet 349 Franken und ist in drei verschiedenen Farben erhältlich. Screenshot Website Meta

Ein Highlight für Jenner-Fans: Für die Meta Glasses mit Kylie Jenner hat der Konzern eine spezielle Sprachoption entwickelt. Statt der üblichen monotonen KI-Stimme antwortet die Brille direkt mit Jenners Stimme. Sie hat dafür eigene Begrüssungen – wie ihren berühmten Spruch «Rise and Shine» für den Morgen – und Textzeilen eingesprochen.

Die Stimme kommt überall dort zum Einsatz, wo der Sprachassistent der Meta-Glasses aktiv ist. Etwa beim Stellen von Fragen, beim Abrufen von Informationen, beim Navigieren durch die Funktionen der Brille oder bei einfachem Smalltalk mit Meta AI.

Das steckt technisch dahinter

Auch wenn Fashion eine grosse Rolle spielt, bleiben die Meta Glasses in erster Linie ein KI- und Tech-Produkt. Zu den wichtigsten Funktionen zählen nebst dem Sprachassistenten die freihändigen Foto- und Videoaufnahmen, Open-Ear-Lautsprecher für Musik, Podcasts und Telefonate sowie mehrere Mikrofone mit Windgeräuschunterdrückung.

Über eine Aktionstaste lässt sich Meta AI direkt aufrufen. Die Akkulaufzeit beträgt mehr als acht Stunden, das Ladecase liefert zusätzlich bis zu 40 Stunden Energie.

Die Brille erkennt Objekte, Texte, Orte und Situationen im Sichtfeld, wertet sie aus und liefert passende Informationen. Entweder über integrierte Lautsprecher oder, je nach Modell, direkt als Einblendung im Blickfeld. Digitale Inhalte verschmelzen dabei nahezu nahtlos mit der realen Umgebung.

Der nächste grosse Tech-Trend zeichnet sich ab

Tech-Konzerne setzten grosse Hoffnung auf Smart Glasses. Nach dem Handy könnten sie zu den wichtigsten KI-Geräten der nächsten Jahre werden.

Aktuell dominiert Meta den Markt noch weitgehend allein. Letztes Jahr verkauften sie zusammen mit Oakley und Ray-Ban über sieben Millionen Smart Glasses. Dreimal so viel wie im Vorjahr.

Zahlen für die Schweiz gibt es kaum: Auf der Website des Onlinehändlers Digitec Galaxus heisst es, die Verkaufszahlen seien noch «tief», aber «ständig am Wachsen». Die neuen Modelle dürften die Zahlen weiterhin steigen lassen.

Google plant zusammen mit Samsung und zwei weiteren Herstellern eigene Smart Glasses. Auch Apple arbeitet laut Medienberichten an KI-gestützten Brillen.

Shitstorm um Kylie Jenner und Meta

Doch so sehr Konzerne Smart Glasses auch feiern, so sehr stossen sie auch auf Ablehnung. Auch Kylie Jenner löste mit der Veröffentlichung ihrer Kooperation und Kollektion mit Meta einen heftigen Shitstorm aus, der bis heute noch anhält.

Wir erinnern uns: Kylie Jenner ist Teil des Kardashian-Jenner-Clans. Einer Familie, die durch ihre eigene Reality-Show weltberühmt wurde. In Interviews betont Jenner immer wieder, wie sehr sie ihre Berühmtheit belastet. Besonders schlimm sei für sie, das Haus kaum noch verlassen zu können, ohne von Paparazzi verfolgt, fotografiert oder gefilmt zu werden.

Das ist deshalb spannend, weil das heimliche Filmen und Fotografieren nämlich ein grosser Kritikpunkt an den Smart Glasses und Meta Glasses ist. Auf Instagram existieren zahlreiche Accounts mit Tausenden Followern, deren Betreiber gezielt Frauen ansprechen und sie dabei unauffällig und ohne Einwilligung filmen. Die Aufnahmen dieser Begegnungen werden anschliessend in sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Diese Vorfälle treten bislang vor allem in den USA auf, doch auch in Europa häufen sich ähnliche Fälle. So berichtete eine Frau aus Hamburg, dass ein Mann sie am See im Bikini heimlich mit einer Smart Brille filmte, während sie sich mit ihm unterhielt, und das Video später ohne ihr Wissen auf Social Media auftauchte, wie der SWR im Mai berichtete.

Als Reaktion haben erste deutsche Städte Konsequenzen gezogen: Potsdam verbot Smart Glasses in städtischen Freibädern, auch Anlagen in Köln sowie der Verband öffentlicher Freibäder in Baden-Württemberg sprachen entsprechende Verbote aus.

Auch Schweizerinnen berichten zumindest auf «Reddit» von ähnlichen Vorfällen.

Dass Jenner also an der Entwicklung eines Produkts beteiligt ist, das Menschen oft heimlich filmt und fotografiert – obwohl sie genau dieses Verhalten selbst kritisiert –, sorgt derzeit im Netz für heftige Reaktionen gegen sie.

Meta spricht von «voller Kontrolle»

Im Zusammenhang mit den Brillen wird immer wieder über Datenschutz gesprochen. Meta schreibt auf seiner Website, Nutzer*innen hätten «volle Kontrolle» über ihre Inhalte und Daten.

Über leicht zugängliche Einstellungen in Brille und App sollen Nutzer*innen jederzeit einsehen und steuern können, welche Daten sie mit Meta teilen. Der Konzern verspricht, zunächst nur für Funktion und Sicherheit notwendige Informationen zu erfassen.

Der Konzern empfiehlt zudem, die Kamera in «vertraulichen Situationen» auszuschalten, etwa in Umkleidekabinen, Gesundheitseinrichtungen, öffentlichen Toiletten, Schulen oder Gotteshäusern. Nicht jede Person wolle fotografiert oder gefilmt werden, Nutzer*innen sollten daher Rechte respektieren und über Aufnahmen informieren.

Dass man aufgenommen wird, weist auch ein LED-Licht hin, ein kleines rotes Licht an der Brille. Ist es verdeckt, sind Aufnahmen oder Livestreams erst wieder möglich, wenn es sichtbar ist.

Recherche wirft Fragen zum Datenschutz auf

Doch genau hier setzt die Kritik an: Während Meta über Transparenz und Kontrolle spricht, stellt sich die Frage, was tatsächlich mit den aufgezeichneten Inhalten geschieht, sobald sie die Geräte der Nutzer*innen verlassen.

Wer über die Smart Glasses eine Bildanfrage an die integrierte KI stellt, übermittelt die Aufnahme direkt an Meta. Laut den Datenschutzbestimmungen kann der Konzern diese Inhalte speichern und zur Weiterentwicklung seiner Systeme nutzen, schreibt unter anderem «watson».

Neben automatisierten Verfahren kommen dabei auch menschliche Prüfer zum Einsatz, die Bilder sichten und Inhalte kategorisieren, um die KI zu trainieren.

Journalisten der schwedischen Zeitung «Svenska Dagbladet» sprachen mit Mitarbeitenden eines kenianischen Subunternehmens, die genau diese Aufgabe übernommen hatten.

Sie schildern, dass sie dabei tiefgehende und teils hochprivate Einblicke in das Leben der Nutzer*innen erhielten. Demnach reichten die Inhalte von Bankinformationen über Toilettensituationen bis hin zu sexuellen Handlungen.

Ein Mitarbeiter berichtete etwa, ein Video gesehen zu haben, auf dem sich die Partnerin eines Nutzers auszog, nachdem dieser die Brille abgelegt und auf dem Nachttisch platziert hatte.

Nach Veröffentlichung der Recherche im Februar beendete Meta die Zusammenarbeit mit dem Subunternehmen. Laut einem Bericht des «Guardian» verloren dadurch mehr als 1000 Menschen ihre Arbeit.

Mitte-Nationalrätin warnt vor «digitaler Bedrohung»

In der Schweiz fordert die Mitte-Nationalrätin Isabelle Chappuis vom Bundesrat eine Überprüfung des rechtlichen Rahmens für smarte Brillen und ähnliche Technologien.

In einer Interpellation Anfang Juni fragte sie, ob bestehende Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte noch ausreichen würden, um «unsichtbare, permanente» Aufnahmen im öffentlichen Raum zu regulieren. Trotz ihrer angeblichen Offenheit gegenüber Innovation warnt Chappuis vor einer wachsenden «digitalen Bedrohung».

Die Mitte-Nationalrätin Isabelle Chappuis. n/a

Das Schweizer Recht basiere bislang auf wahrnehmbarer Datenerhebung, argumentierte die Nationalrätin weiter. Mit neuen Technologien drohe jedoch eine schleichende Normalisierung von Überwachung. «Es besteht die Gefahr, dass man eine Technologie vergisst oder akzeptiert, wenn sie unsichtbar wird», so Chappuis zum «Tages-Anzeiger».

Auch aus wissenschaftlicher Sicht wächst die Skepsis. Der Lausanner Soziologe Olivier Glassey erwartet soziale Spannungen, wenn unklar bleibt, ob Gesprächspartner heimlich filmen oder Informationen abrufen, erklärte er ebenfalls dem «Tages-Anzeiger».

Zudem stehe hinter der Entwicklung ein starkes wirtschaftliches Interesse: Tech-Konzerne würden mit solchen Geräten wertvolle Alltagsdaten zur Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz sammeln.

Schweizer Datenschutz stösst an Grenzen

Rechtlich gilt seit 2023 ein revidiertes Datenschutzgesetz, das biometrische Daten wie Gesichter besonders schützt und eine ausdrückliche Zustimmung verlangt. In der Praxis ist dieses Prinzip bei unauffälligen Kamerabrillen jedoch kaum durchsetzbar. Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte warnt denn auch vor erhöhten Risiken für die Persönlichkeitsrechte Dritter.

Gegenüber «watson» nennt Martin Steiger, Sprecher des Vereins Digitale Gesellschaft Schweiz, die Smart Glasses als «Frontalangriff auf das Recht auf Privatsphäre».

Die Recherche der schwedischen Zeitung zeigte zudem, dass die erfassten Bilddaten teils ins Ausland weitergeleitet und für KI-Trainings genutzt werden, auch ohne Wissen der Betroffenen. Solche Transfers sind nach Schweizer Recht nur eingeschränkt zulässig.

Wie die Schweiz mit den Brillen umgehen wird, dürfte sich erst zeigen, wenn auch hierzulande die Verkaufszahlen steigen. Und das werden sie früher oder später wohl tun.