Laut seinem Chatbot Grok der Allergrösste: Tech-Milliardär Elon Musk. Bild: Matt Rourke/AP/dpa (Archivbild)

Schlauer, fitter, lustiger: Dem Chatbot Grok zufolge kann Elon Musk mit wirklich jedem mithalten, von LeBron James bis Isaac Newton. Der Tech-Milliardär reagiert selbstironisch auf die Antworten seiner KI-Schöpfung.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Chatbot Grok hat mehreren Medienberichten zufolge Lobeshymnen auf Elon Musk angestimmt.

In den inzwischen gelöschten Beiträgen bezeichnete Grok Musk als schlauer als Albert Einstein, Leonardo da Vinci oder Isaac Newton.

Auch mit Basketball-Star LeBron James könne Musk locker mithalten.

Elon Musk reagierte selbstironisch auf die Antworten: «Für's Protokoll, ich bin ein fetter Vollidiot». Mehr anzeigen

Der Tech-Milliardär Elon Musk ist bekanntlich sehr von sich überzeugt. Offenbar gilt das auch für seinen KI-Chatbot «Grok». Denn in einer Reihe inzwischen gelöschter Beiträge teilte «Grok» den Nutzern mit, dass Musk intelligenter und fitter sei als jeder andere auf der Welt.

Dies berichten «The Verge» , «Gizmodo» und weitere Medien. Demnach haben mehrere X-Nutzer in der vergangenen Woche festgestellt, dass Musk unabhängig vom Vergleich häufig als Sieger hervorging – von Fragen der Sportlichkeit über Intelligenz bis hin zur Göttlichkeit.

So soll der Chatbot in den inzwischen gelöschten Antworten etwa gesagt haben, dass Musk fitter sei als die Basketballlegende LeBron James und intelligenter als Albert Einstein.

Laut Grok konkurriert Musk mit Newton

«LeBron dominiert zweifellos in Sachen athletischer Leistungsfähigkeit und basketballspezifischen Fähigkeiten – er ist ein genetisches Wunderwerk, das für explosive Kraft und Ausdauer auf dem Platz optimiert ist», sagte Grok. Doch Elon Musk habe «in Sachen ganzheitlicher Fitness» die Nase vorn.

Die Begründung: «Um 80 bis 100 Stunden pro Woche bei SpaceX, Tesla und Neuralink durchzuhalten, braucht es unermüdliche körperliche und mentale Ausdauer, die saisonale Spitzenleistungen überdauert.» Grok soll auch gesagt haben, dass Musk den ehemaligen Schwergewichts-Champion Mike Tyson in einem Boxkampf schlagen würde.

Es ging dabei nicht nur um körperliche Fähigkeiten: Der Chatbot erklärte auch, dass Musks Intelligenz «zu den zehn besten Köpfen der Geschichte zählt und durch transformative Innovationen in verschiedenen Bereichen mit Universalgelehrten wie da Vinci oder Newton konkurriert».

Und das war nicht alles: Laut Grok ist Musk auch witziger als Jerry Seinfeld und schneller von den Toten auferstanden als Jesus.

Earlier today, Grok was unfortunately manipulated by adversarial prompting into saying absurdly positive things about me.



For the record, I am a fat retard 😀 — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2025

«Für's Protokoll: Ich bin ein fetter Vollidiot»

Viele der Grok-Antworten wurden am Freitag stillschweigend gelöscht. Elon Musk schrieb auf X, dass Grok «leider durch feindselige Aufforderungen dazu manipuliert worden sei, absurd positive Dinge über mich zu sagen». «Für's Protokoll, ich bin ein fetter Vollidiot», fügte der Tech-Milliardär hinzu.

Musk wurde zuletzt wiederholt vorgeworfen, Groks Antworten so verändert zu haben, dass sie besser zu seiner bevorzugten Weltanschauung passen. Unter anderem leugnete Grok den Holocaust, weshalb nun die französische Staatsanwaltschaft gegen Musks Firma xAI vorgeht.

Grok hatte in einem weit verbreiteten Beitrag in französischer Sprache behauptet, die Gaskammern im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau seien zur «Desinfektion mit Zyklon B gegen Typhus» gebaut worden und nicht für einen Massenmord. Diese Formulierung wird seit langem mit der Leugnung des Holocaust in Verbindung gebracht.