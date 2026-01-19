«Letzter Wunsch von Alfred Heer?» – Vorsicht vor diesem dreisten Betrug

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wer zahlt, verliert sein Geld «Letzter Wunsch von Alfred Heer?» – Vorsicht vor diesem dreisten Betrug

Sven Ziegler

19.1.2026

Alfred Heer wurde 63 Jahre alt. 
Alfred Heer wurde 63 Jahre alt. 
sda

Kriminelle nutzen den Tod des früheren SVP-Nationalrats Alfred Heer, um mit gefälschten Werbeanzeigen im Netz Geld zu erbeuten. Prominente Namen sollen Vertrauen schaffen – wer einzahlt, verliert sein Geld.

Sven Ziegler

19.01.2026, 10:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Betrüger schalten gefälschte Werbeanzeigen mit dem Namen des verstorbenen Politikers Alfred Heer.
  • Die Anzeigen bewerben eine angebliche Investmentplattform mit unrealistischen Gewinnversprechen.
  • Politiker warnen eindringlich vor der Masche und rufen zur Vorsicht auf.
Mehr anzeigen

Kurz nach dem Tod von Alfred Heer tauchten auf Facebook und Instagram Werbeanzeigen auf, die wie redaktionelle Beiträge gestaltet waren. In den Anzeigen wird suggeriert, Heer habe sein Vermögen oder Firmenanteile an Bekannte und eine angebliche Investmentplattform vermacht.

Die Masche folgt einem bereits seit langer Zeit bekannten Muster: Ein prominenter Name soll Seriosität vorgaukeln, am Ende werden Nutzerinnen und Nutzer aufgefordert, einen vergleichsweise kleinen Betrag – meist rund 250 Franken – zu investieren. Versprochen werden hohe Gewinne innerhalb kurzer Zeit.

«Alles ist Lug und Trug»

SVP-Nationalrat Mauro Tuena, der Alfred Heer persönlich kannte, reagiert gegenüber CH Media, welches zuerst über die Fake-Anzeige mit Alfred Heer berichtete, empört. Bekannte hätten ihn plötzlich auf eine Anzeige angesprochen, in der behauptet wurde, Heer habe ihm ein Millionenvermögen hinterlassen. «Das ist absolut pietätlos. Alles daran ist falsch», sagte Tuena.

Die gefälschte Anzeige kommt im «Blick»-Stil daher.
Die gefälschte Anzeige kommt im «Blick»-Stil daher.
Screenshot CH Media

Er meldete die Fake-Anzeige umgehend beim Bundesamt für Cybersicherheit und beim Fedpol. Beide Stellen hätten rasch reagiert, so Tuena. Von den betroffenen Plattformen habe er jedoch lange keine Rückmeldung erhalten.

Prominente als Lockvögel

Der Fall ist kein Einzelfall. Immer wieder tauchen gefälschte Werbeanzeigen auf, in denen bekannte Politiker oder Wirtschaftsführer für dubiose Investments werben sollen. Auch Namen wie Christoph Blocher, Albert Rösti, Unternehmer Peter Spuhler oder UBS-Chef Sergio Ermotti wurden bereits missbräuchlich verwendet.

Die Betrüger versprechen garantierte Gewinne, teils mehrere Tausend Franken pro Woche. Wer einzahlt, sieht sein Geld in der Regel nie wieder.

Behörden und Politiker raten zur Vorsicht. Seriöse Investitionen würden weder über Social-Media-Werbung mit Prominenten noch mit garantierten Renditen beworben. Nutzerinnen und Nutzer sollten misstrauisch werden, wenn Anzeigen wie redaktionelle Beiträge aussehen und zu schnellen Einzahlungen drängen.

Mehr digitale News

Schluss mit Frier-Frust. Kennst du diese geheime Winter-Funktion von deinem iPhone?

Schluss mit Frier-FrustKennst du diese geheime Winter-Funktion von deinem iPhone?

Geräteschäden oder Sicherheitsrisiko. Diese 7 Fehler machst du beim Aufladen deines Handys

Geräteschäden oder SicherheitsrisikoDiese 7 Fehler machst du beim Aufladen deines Handys

Streik bei Minustemperaturen. So verlängerst du den Handy-Akku im Winter

Streik bei MinustemperaturenSo verlängerst du den Handy-Akku im Winter

Meistgelesen

Rentnerin (85) wegen Hund im Bus gebüsst – sie wehrt sich allein vor Gericht
Iranischer Minister gecancelt +++ Dänischer Minister geht Trump aus dem Weg +++ Bundesrat wird hingehalten
Trump droht jetzt offen – «denke nicht mehr nur über Frieden nach»
«Letzter Wunsch von Alfred Heer?» – Vorsicht vor diesem dreisten Betrug
Tragödie gibt Rätsel auf – 39 Tote bei Zugunglück in Spanien