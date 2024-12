Luzerner Polizei warnt vor diesem Twint-Betrug an Parkuhren

Am Montag sind in Luzern dutzende gefälschte Twint-QR-Codes an Parkuhren entdeckt worden. Luzerner Polizei

An zahlreichen Parkuhren in der Stadt Luzern sind falsche QR-Codes für die Bezahlung mittels Twint festgestellt worden. Die Luzerner Polizei mahnt zur Vorsicht.

Betrüger überkleben Twint-QR-Codes an Parkuhren mit Fälschungen.

Im Kanton Luzern sind kürzlich zahlreiche Fake-Codes entdeckt worden.

Die Polizei warnt vor der Masche und gibt Tipps zum Schutz. Mehr anzeigen

Betrüger sind derzeit im Kanton Luzern unterwegs und haben Autofahrerinnen und Autofahrer im Visier. Sie bringen an Parkuhren gefälschte QR-Codes für die Bezahlung mittels Twint an, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Demnach wurden in der Stadt Luzern am Montag mehrere Dutzend solcher gefälschter QR-Codes festgestellt. Die Luzerner Polizei warnt vor den Betrügern – und gibt Tipps zur Prävention: Damit du nicht in die Falle tappst, gibt es ein paar Tricks, um die Echtheit eines Twint-Codes an der Parkuhr zu überprüfen.

So schützt du dich

Bei den gefälschten Klebern wird explizit dazu aufgefordert, den QR-Code mit der Kamera zu scannen. Nutze für das Scannen des Bezahlcodes aber immer direkt die Twint- oder jeweilige Park-App. Bei einem gefälschten Code erscheint in der App eine Fehlermeldung.

Die gefälschten Aufkleber weisen zudem meist qualitative Mängel auf, beispielsweise Rechtschreibfehler oder minderwertige Druckqualität. Ausserdem werden die gefälschten Kleber über die originalen Kleber geklebt und lassen sich in der Regel leicht ablösen oder der Kleber darunter ist sichtbar.

Wer nach dem Scannen auf einer unbekannten Internetseite landet, soll niemals Bankdaten von sich preisgeben.

Das musst du tun, wenn du Opfer des Betrugs wirst

Hast du bereits eine Überweisung getätigt, solltest du sofort deine Kreditkarte und allenfalls dein Bankkonto sperren. Am besten nimmst du Kontakt mit deiner Bank auf, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Zudem empfiehlt es sich, sich auf einem Polizeiposten in der Nähe zu melden und eine Anzeige zu erstatten.