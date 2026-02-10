Mann (65) fällt auf Telefonbetrüger rein und verliert eine halbe Million Franken

Im Kanton St. Gallen ist ein 65-jähriger Mann Ende Januar Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Zwischen dem 26. und 29. Januar 2026 erschlich sich eine unbekannte Täterschaft über ein Fernzugriffsprogramm Zugriff auf seinen Computer und erbeutete so mehr als eine halbe Million Franken, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.
Der Betrüger gab sich am Telefon als Mitarbeiter der Hausbank des Mannes aus und behauptete, es habe einen Sicherheitsvorfall auf dessen Konto gegeben. Um das vermeintliche Problem zu beheben, wurde das Opfer aufgefordert, die Software AnyDesk zu installieren. Dadurch erhielten die Täter Zugriff auf den Computer und das Online-Banking des Geschädigten.
Polizei warnt
Die Kantonspolizei St. Gallen warnt eindringlich vor dieser aktuell vermehrt auftretenden Betrugsmasche. Keine Bank, Behörde oder Polizei verlange je Fernzugriff, Passwörter oder persönliche Daten.
Bei verdächtigen Anrufen empfiehlt die Polizei, sofort aufzulegen und die betreffende Institution über die offizielle Telefonnummer zu kontaktieren. Besonders ältere Menschen sollten über diese Betrugsart informiert werden.
Trotz einzelner erfolgreicher Fälle zeigt die Präventionsarbeit Wirkung: 2025 wurden der Polizei weniger als zwanzig erfolgreiche Telefonbetrüge mit Vermögensschäden gemeldet. Gleichzeitig registrierte sie über tausend versuchte, aber gescheiterte Betrugsfälle.