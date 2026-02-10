Mann (65) fällt auf Telefonbetrüger rein und verliert eine halbe Million Franken

Ein 65-jähriger Mann aus dem Kanton St.Gallen wurde Ende Januar Opfer eines Telefonbetrugs. Kantonspolizei St. Gallen

Ein 65-jähriger St. Galler wurde per Telefonbetrug um über eine halbe Million Franken gebracht. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 65-jähriger Mann aus dem Kanton St. Gallen wurde Ende Januar Opfer eines Telefonbetrugs.

Die Täter erschlichen sich per Fernzugriff Zugang zu seinem Computer und Konto und erbeuteten über eine halbe Million Franken.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsanrufen und rät, nie Fremden Zugriff zu gewähren. Mehr anzeigen

Im Kanton St. Gallen ist ein 65-jähriger Mann Ende Januar Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Zwischen dem 26. und 29. Januar 2026 erschlich sich eine unbekannte Täterschaft über ein Fernzugriffsprogramm Zugriff auf seinen Computer und erbeutete so mehr als eine halbe Million Franken, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Der Betrüger gab sich am Telefon als Mitarbeiter der Hausbank des Mannes aus und behauptete, es habe einen Sicherheitsvorfall auf dessen Konto gegeben. Um das vermeintliche Problem zu beheben, wurde das Opfer aufgefordert, die Software AnyDesk zu installieren. Dadurch erhielten die Täter Zugriff auf den Computer und das Online-Banking des Geschädigten.

Polizei warnt

Die Kantonspolizei St. Gallen warnt eindringlich vor dieser aktuell vermehrt auftretenden Betrugsmasche. Keine Bank, Behörde oder Polizei verlange je Fernzugriff, Passwörter oder persönliche Daten.

Bei verdächtigen Anrufen empfiehlt die Polizei, sofort aufzulegen und die betreffende Institution über die offizielle Telefonnummer zu kontaktieren. Besonders ältere Menschen sollten über diese Betrugsart informiert werden.

Trotz einzelner erfolgreicher Fälle zeigt die Präventionsarbeit Wirkung: 2025 wurden der Polizei weniger als zwanzig erfolgreiche Telefonbetrüge mit Vermögensschäden gemeldet. Gleichzeitig registrierte sie über tausend versuchte, aber gescheiterte Betrugsfälle.