«Schrecklichste Zeit des Jahres» McDonald's wird mit schlimmer KI-Werbung zur Lachnummer 

dpa

11.12.2025 - 21:11

Im Internet hagelte es negative Reaktionen über den «KI-Mist». (Symbolbild)
Im Internet hagelte es negative Reaktionen über den «KI-Mist». (Symbolbild)
dpa

Ein Reklamefilm, der mit künstlicher Intelligenz hergestellt wurde, zeigte Chaos zur Weihnachtszeit in Amsterdam. Das sollte komisch sein. Doch es kam anders.

DPA

11.12.2025, 21:11

11.12.2025, 21:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein KI-generierter Weihnachtsspot der Fastfoodkette McDonald's ist nach harscher Kritik zurückgezogen worden.
  • In dem per Computer erstellten Video, das in Amsterdam spielen soll, wird Weihnachten parodistisch als «die schrecklichste Zeit des Jahres» dargestellt.
  • Aufgrund zahlreicher Negativreaktionen im Netz wurde das Video entfernt - für McDonald's eine «Lernerfahrung».
Mehr anzeigen

Das US-Fastfoodunternehmen McDonald's hat einen mit KI hergestellten Reklamespot nach heftiger internationaler Kritik vom Netz geholt. Der Spot erweckt den Eindruck, dass er in Amsterdam gedreht wurde. Doch in Wahrheit war er mit KI am Computer hergestellt worden. Im Internet hagelte es negative Reaktionen über den «KI-Mist». Das Unternehmen sprach nun von einer «Lernerfahrung».

Der Weihnachts-Spot sollte eigentlich komisch sein. Zu verschiedenen Szenen wird gesungen: «Es ist die schrecklichste Zeit des Jahres» (It's the most terrible time of the year), eine Anspielung auf den Weihnachtssong «It's the most wonderful time of the year». Die Botschaft sollte sein: Das Chaos kann man nur bei McDonald's überstehen. 

Arbeitsmarkt-Studie. KI könnte schon jetzt 12 Prozent der US-Jobs ersetzen

Arbeitsmarkt-StudieKI könnte schon jetzt 12 Prozent der US-Jobs ersetzen

Dazu sieht man etwa einen Mann, der mit einem riesigen Weihnachtsbaum über eine spiegelglatte Grachtenbrücke radelt. Ein Schlittschuhläufer rutscht aus. Eine Frau wird Meter von einer Strassenbahn mitgeschleift. Der Weihnachtsmann steckt mit Pferdeschlitten im Stau. 

«Klischees» und «gruselig»

Doch das kam gar nicht an. Niederländer lästerten im Internet über «Klischees» und deutlich fabrizierte Fotos. Auch international hagelte es negative Kommentare in den sozialen Medien über den Einsatz von KI. Der Spot sei «gruselig», «schlecht montiert» und «unlogisch». Bemängelt wurde auch, dass das Unternehmen kein Geld für echte Schauspieler und Kameraleute ausgegeben habe. 

McDonald's Niederlande nahm den Spot vom Netz und sprach von einer «wichtigen Lernerfahrung» beim Einsatz von KI. Ein Unternehmenssprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur: Der Spot sollte «die stressigen Momente während der Feiertage in den Niederlanden zeigen». Nach den vielen negativen Kommentaren «stellen wir jedoch fest, dass diese Zeit für viele Gäste die schönste Zeit des Jahres ist».

Mehr zum Thema

«Ein Hit ist ein Hit, wenn er ein Hit ist». KI-Song geht viral – deshalb darf Musik nicht perfekt sein

«Ein Hit ist ein Hit, wenn er ein Hit ist»KI-Song geht viral – deshalb darf Musik nicht perfekt sein

Trumps Zollhammer hallt nach. Schweizer boykottieren US-Produkte unterm Weihnachtsbaum

Trumps Zollhammer hallt nachSchweizer boykottieren US-Produkte unterm Weihnachtsbaum

Unkontrollierter Einsatz. KI-Verbot am Arbeitsplatz? Die Heimlichtuerei mit ChatGPT birgt Gefahren

Unkontrollierter EinsatzKI-Verbot am Arbeitsplatz? Die Heimlichtuerei mit ChatGPT birgt Gefahren

