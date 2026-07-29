Statt der flachen blauen Linie auf einer flachen Karte fahren wir künftig durch eine dreidimensionale Version der Umgebung. Google baut seine Navigations-App so stark um wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Wir zeigen dir, was alles kommt.

Darum geht’s Google Maps bekommt sein grösstes Update seit zehn Jahren und stellt die Navigation auf eine realistische 3D-Ansicht um.

Mit «Ask Maps» beantwortet ein Gemini-Chatbot direkt in der App Fragen in normaler Sprache.

In der Schweiz ist das Update noch nicht verfügbar, ein Startdatum nennt Google nicht. Zusammenfassung erstellt mit

Die blaue Linie auf der flachen Karte begleitet uns, seit es Smartphones gibt. Genau das ändert Google jetzt. Unter dem Namen «Immersive Navigation» hat der Konzern das nach eigenen Angaben grösste Navigations-Update seit über zehn Jahren angekündigt und rollt es seit ein paar Wochen breiter aus.

Die Karte wird dreidimensional

Der auffälligste Unterschied betrifft die Darstellung. Man schaut nicht mehr von oben auf einen Plan, sondern mitten in die Häuserschluchten hinein. Gebäude, Brücken und das Gelände werden realistisch nachgebildet – laut Google berechnet die KI «Gemini» das Bild aus Streetview- und Luftaufnahmen. Das soll helfen, sich an echten Landmarken zu orientieren statt an abstrakten Symbolen.

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Fahrspuren, Ampeln und durchsichtige Gebäude

Gerade im Stadtverkehr zeigt die App jetzt einzelne Fahrspuren, Fussgängerstreifen, Ampeln und Stoppschilder deutlich an. Gebäude vor einer kniffligen Abzweigung werden durchsichtig, damit man sieht, was dahinter liegt. Das ist die Sorte Detail, die den Unterschied macht, wenn vier fast identische Ausfahrten nebeneinanderliegen.

Der Blick nach vorn

Vor schwierigen Manövern zoomt die Karte automatisch heraus und zeigt dir einen grösseren Ausschnitt der Strecke. So kann man frühzeitig die richtige Spur wählen, statt im letzten Moment zu hetzen.

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Sprachansagen wie vom Beifahrer

Google hat die Stimme überarbeitet. Die Ansagen sollen natürlicher klingen, etwa «Fahr an dieser Ausfahrt vorbei und nimm die nächste». Weniger Kommando-Ton, mehr Mensch auf dem Nebensitz.

Mehr Infos zur Alternativroute

Schlägt die App eine andere Strecke vor, bekommt man jetzt den Grund gleich mitgeliefert – etwa weniger Verkehr, dafür ein paar Minuten länger. Damit entscheidet jeder bewusster, ob er die Route wirklich ändern will.

Ankunft ohne Suchen

Kurz vor dem Ziel blendet Maps eine Streetview-Vorschau ein, damit man das Haus sofort wiedererkennt. Hat man eine Hausnummer eingegeben, zeigt die App den passenden Eingang, die richtige Strassenseite und mit etwas Glück sogar einen Parkplatz-Tipp.

«Ask Maps» – der Chatbot in der Karte

Das zweite grosse Neue ist ein Gemini-Chat direkt in Maps. Hier spricht man in normaler Sprache – etwa «Wo kann ich mein Handy laden, ohne in einer langen Kaffee-Schlange zu stehen?» – und bekommt eine Antwort mitsamt passender Karte. Auch ganze Ausflüge mit mehreren Stopps lassen sich so planen, Reservierungen und gespeicherte Orte inklusive.

Neues Icon und ein Tacho fürs Auto

Nebenbei hat Google das App-Symbol frisch gestaltet und ein Gemini-Zeichen in die App gesetzt. Wer Android Auto nutzt, sieht ausserdem neu einen Tacho im Display. Praktisch, um nicht unbemerkt zu schnell zu werden.

Los ging der Rollout in den USA. Ein Datum für die Schweiz nennt Google nicht, und die strengen EU-Regeln rund um Standortdaten dürften den Start hierzulande eher bremsen als beschleunigen. Vorerst versteht die Navigation ausserdem nur US- und indisches Englisch.