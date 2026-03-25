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375 Millionen Dollar Strafe Facebook-Konzern verliert viel beachteten Prozess um Sicherheit junger Nutzer

Redaktion blue News

25.3.2026 - 06:09

Potenziell folgenschwerer US-Prozess um das Suchtpotenzial sozialer Medien: Facebook-Gründer und Meta-CEO Mark Zuckerberg nach seiner Aussage in einem Gerichtssaal in Los Angeles, in dem er die Vorgehensweise seines Unternehmens verteidigte. (18. Februar 2026)
Potenziell folgenschwerer US-Prozess um das Suchtpotenzial sozialer Medien: Facebook-Gründer und Meta-CEO Mark Zuckerberg nach seiner Aussage in einem Gerichtssaal in Los Angeles, in dem er die Vorgehensweise seines Unternehmens verteidigte. (18. Februar 2026)
Bild: Keystone/AP Photo/Damian Dovarganes

Meta steht im Visier vieler Klagen. Wurde genug für den Schutz der Nutzer getan? Einen ersten Prozess um diese Frage verliert der Facebook-Konzern. Er will aber in Berufung gehen.

DPA, Redaktion blue News

25.03.2026, 06:09

25.03.2026, 06:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Meta hat in einem viel beachteten Rechtsstreit in den USA eine Niederlage erlitten.
  • Eine Jury im US-Bundesstaat New Mexico hat dem Facebook-Mutterkonzern schwerwiegende Verstösse gegen das Verbraucherschutzrecht beim Umgang mit Kindern auf seinen Social-Media-Plattformen bescheinigt.
  • Die Geschworenen sahen Tausende Verstösse als erwiesen an, die sich zusammen auf eine Strafe im Umfang von 375 Millionen Euro beliefen. 
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Gegen den Facebook-Konzern Meta ist eine Geldstrafe von 375 Millionen Dollar verhängt worden, weil das Unternehmen nach Überzeugung einer US-Jury wider besseres Wissen nicht genug für den Schutz junger Nutzer getan hat. Meta habe damit gegen zwei Gesetze zum Verbraucherschutz des Bundesstaates New Mexico verstossen, entschieden die Geschworenen eines Gerichts in Santa Fe dem Finanzdienst Bloomberg zufolge.

Meta kündigte Berufung gegen das Urteil an. Man sei nicht einverstanden mit der Entscheidung und arbeite hart daran, die Nutzer zu schützen, erklärte ein Unternehmenssprecher.

Zu Meta gehören neben Facebook auch Instagram und WhatsApp.

Serie von Klagen

Das Urteil in New Mexico ist das Erste zu einer Serie von Klagen gegen Meta und andere Online-Plattformen. In Los Angeles beraten die Geschworenen gerade in einem Prozess, in dem eine junge Frau Meta und der Google-Tochter YouTube vorwirft, deren Dienste seien bewusst so gestaltet worden, dass sie Nutzer süchtig machten.

Die Klage in New Mexico wiederum war 2023 vom Generalstaatsanwalt des Bundesstaates, Raúl Torrez, eingebracht worden. Der Vorwurf: Der Konzern habe Profite über die Sicherheit der Nutzer gestellt und jungen Nutzern sowie deren Eltern Risiken verschwiegen. Die Klage ging zum Teil auf Ermittlungen zurück, bei denen Torrez' Angestellte sich auf Facebook und Metas Foto- und Videoplattform Instagram als Kinder ausgaben und dabei Belästigungen ausgesetzt waren.

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