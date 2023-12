Der Copilot von Microsoft ist jetzt auch Komponist. Imago

Dir fehlt noch ein personalisiertes Geburtstagsständchen? Dabei kann dir jetzt die künstliche Intelligenz von Microsoft helfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer musikalisch wenig begabt ist, bekommt jetzt Hilfe von Microsoft.

Dessen KI-Assistent Copilot wird nun auch zum Komponisten und kann anhand Stichwörtern ganze Lieder erstellen.

KI-generierte Musik verbreitet sich immer, was in der Branche naturgemäss kritisch gesehen wird. Mehr anzeigen

Microsoft hat eine neue Funktion für Copilot, seinen auf ChatGPT-Technik aufbauenden persönlichen Assistenten vorgestellt. Mittels eines Plug-in namens Suno lassen sich nun auch Lieder von der künstlichen Intelligenz erstellen.

Copilot, zuvor Bing Chat genannt, lässt sich über den Microsoft-Browser Edge mittels eines Microsoft-Accounts nutzen. Stück für Stück soll er auch direkt in Windows 11 integriert werden. Neben dem Grundangebot eines Chatbots lässt sich der Copilot mit Plug-ins noch spezialisieren.

Flut an KI-generierter Musik im Anmarsch

Eine solche Spezialisierung gibt es mit Suno. Nutzer*innen müssen nur angeben, worum es in dem Lied gehen soll und Copilot erstellt einen kompletten Song, inklusive Text und Musik. Grammy-verdächtigt wird dieser vermutlich nicht, aber als kleiner Party-Gag ist das Ergebnis durchaus passabel. Das Feature soll nach und nach für Nutzer*innen freigeschaltet werden.

Es gibt bereits eine Vielzahl von Diensten, die KI-generierte Musik anbieten. Auch Facebook-Betreiberin Meta hat mit AudioCraft bereits ein entsprechendes Angebot lanciert. In der Musikbranche wird das skeptisch gesehen. So löschte Spotify im Frühsommer Zehntausende KI-generierte Lieder, ganz verbieten will es sie aber nicht.