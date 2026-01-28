Betrüger versprechen derzeit kostenlose Geschenke im Namen der Migros. Bezahlt werden müssten angeblich nur die Versandkosten. Wer seine Kreditkartendaten eingibt, landet in einer Phishing-Falle.

Darum geht’s Kriminelle werben derzeit mit angeblichen Gratis-Geschenken der Migros.

Über gefälschte Websites versuchen sie, an Kreditkarten- und andere persönliche Zahlungsdaten zu gelangen.

Verdächtige Adressen, Schreibfehler und künstlicher Zeitdruck können auf den Betrug hinweisen. Zusammenfassung erstellt mit

Ein kostenloses Geschenk der Migros, für das lediglich noch die Versandkosten bezahlt werden müssen: Mit diesem Versprechen versuchen Betrüger derzeit, an persönliche Zahlungsdaten zu gelangen.

Jetzt warnt die Migros vor der Phishing-Masche, wie der «Blick» zuerst berichtete. Die Kriminellen verwenden den Namen und das Erscheinungsbild des Detailhändlers, um bei ihren potenziellen Opfern Vertrauen zu wecken.

Auf den ersten Blick kann das Angebot deshalb echt wirken. Wer darauf eingeht, wird jedoch auf eine gefälschte Website weitergeleitet. Dort sollen Kreditkarten- oder andere Zahlungsdaten eingegeben werden.

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Nutzer hält Angebot zunächst für echt

Auf einen solchen Betrugsversuch machte unter anderem ein Nutzer auf dem Internet-Portal Linkedin aufmerksam. Er war zunächst davon ausgegangen, tatsächlich ein Geschenk der Migros erhalten zu können.

Die Migros warnt auf LinkedIn vor der Betrugsmasche. Screenshot LinkedIn

Die Migros stellte in einem Kommentar klar, dass das Angebot nicht von ihr stamme. Ihre Marke werde missbräuchlich verwendet, um Menschen zur Eingabe ihrer Zahlungsdaten zu bewegen, erklärte Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir gegenüber dem «Blick».

Echte Geschenkkarten der Migros könnten kostenlos bestellt werden. Eine zusätzliche Zahlung für den Versand sei dafür nicht erforderlich.

So erkennst du die Phishing-Falle

Die Migros nennt mehrere Anzeichen, die auf einen Betrugsversuch hindeuten können:

Die Nachricht stammt von einer ungewöhnlichen oder leicht veränderten Absenderadresse.

Der Link führt nicht auf eine offizielle Internetseite der Migros.

Die Nachricht enthält Schreibfehler oder fehlerhaft dargestellte Logos.

Die Empfängerinnen und Empfänger werden unter Zeitdruck gesetzt.

Ein unverlangt zugesandtes und besonders attraktives Geschenk wird versprochen.

Für ein angeblich kostenloses Angebot müssen Zahlungsdaten angegeben werden.

Wer sich bei einer Aktion unsicher ist, sollte weder auf den Link klicken noch persönliche Daten eingeben. Stattdessen empfiehlt die Migros, das Angebot direkt über ihre offiziellen Kanäle zu überprüfen.

Gemeldete Betrugsversuche würden von den zuständigen Fachstellen des Unternehmens untersucht.