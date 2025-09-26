Money Talks zeichnet die Telefongespräche seiner Kunden auf und verkauft diese dann weiter an KI-Firmen. Keystone (Symbolbild)

Eine zweifelhafte Erfolgsgeschichte: Die neue Trend-App Money Talks verkauft Nutzeranrufe an KI-Firmen und diese füttern damit ihre Tools. Und die User? Auch die verdienen Geld damit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die App Money Talks von Neon Mobile ist die neueste Erfolgsapp aus den USA.

Neon zeichnet die Telefongespräche seiner Nutzer auf und verkauft diese an KI-Firmen, die damit ihre Tools trainieren.

Für die Freigabe ihrer Gespräche bekommen die Nutzer Geld ausgeschüttet.

Der Anbieter verspricht, dass die Anrufe anonymisiert weitergeleitet werden, doch es gibt Bedenken. Mehr anzeigen

«Money Talks» – so heisst eine neue App, die sich derzeit in den USA grosser Beliebtheit erfreut. Die Anwendung belegt dort Platz vier der am meisten installierten Apps auf iPhones, noch vor WhatsApp und Google. Im Bereich Social Media hält sie sogar den zweiten Rang, nur hinter Threads von Meta Plattforms.

Der Grund für den Erfolg liegt auf der Hand oder besser: im Portemonnaie. Denn die Nutzerinnen und Nutzer bekommen für die vorgesehene Verwendung von Money Talks reichlich Geld ausgeschüttet – sofern ihnen freilich der eine oder andere Haken an der Sache keine Kopfschmerzen bereitet.

«Money Talks» ist eine Kommunikationsapp, Nutzer können darüber Anrufe tätigen. Aber, und das ist das Besondere an dem Angebot von Neon Mobile: Die Gespräche verkauft das Unternehmen mit Wissen seiner User an KI-Firmen, die wiederum die Daten für die Verbesserung ihrer Programme nutzen.

Lukratives Geschäft – für die Kunden

Das ist eine Win-Situation für Neon, aber auch lohnenswert für die User. Pro Minute zahlt das in New York ansässige Unternehmen ihnen umgerechnet 24 Rappen, wenn sie einen weiteren Neon-User anrufen und das Gespräch freigeben. 12 Rappen bekommen sie, wenn der Gesprächspartner ein Aussenstehender ist.

Maximal 30 Dollar (24 Franken) pro Tag können Nutzer verdienen. Hinzu kommt eine Vermittlungsgebühr von 30 Dollar für jede Person, die ein Anwender davon überzeugt, bei «Money Talks» einzusteigen. «Unternehmen sammeln und verkaufen täglich Ihre Daten», schreibt Neon Mobile auf seiner Website. «Wir finden, dass Sie einen Anteil davon verdienen.»

Die Firma verspricht, ausschliesslich den Gesprächsteil der Neon-Kunden an ihre Partner weiterzuleiten und nicht den Ton der Drittnutzer. Nur wenn beide Gesprächsteilnehmer über Neon kommunizieren, wird das gesamte Telefonat aufgezeichnet. In dem Fall bekommen beide Teilnehmer 30 Cent die Minute.

Was passiert mit den Daten der Kunden?

Auch versichert Neon Mobile, dass die weitergeleiteten Anrufe von personenbezogenen Daten bereinigt seien. Aussen vor vom Datenverkauf bleiben also Informationen wie der Name des Teilnehmers, seine Telefonnummer und die Adresse. «Keine Sorge», beschwichtigt Neon, «persönliche Details» würden von der Technik der App «automatisch herausgefiltert».

Aber, und spätestens an diesem Punkt wird es problematisch: Mag sein, dass Neon die Gespräche anonymisiert weitergibt, was aber stellen die Partner-Firmen des Unternehmens mit den Telefonaten an? Bleibt es beim Training ihrer KI-Programmen? Darüber verschweigt sich Neon.

Hinzu kommen weitere juristische Fallstricke für die Nutzer. So weist das Tech-Magazin Heise auf dieses Problem hin: «Und sollte der Einsatz der App irgendwo verboten sein und dennoch dort erfolgen, haften die Teilnehmer gegenüber Neon auch dafür.»

Viele Wenn und Abers kreisen also um Money Talks, nur: Die App ist in den USA ein Hit, Millionen Nutzer sind offenbar trotzdem bereit, für etwas Taschengeld alle Bedenken über Bord zu werden. Geld spricht nun mal eine überzeugendere Sprache.