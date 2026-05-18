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Gerichtsschlappe Elon Musk scheitert mit Klage gegen OpenAI-Chef

dpa

18.5.2026 - 20:59

Musk führt schon seit langem eine Fehde gegen OpenAI. (Archivbild)
Musk führt schon seit langem eine Fehde gegen OpenAI. (Archivbild)
dpa

Elon Musk gründete einst den ChatGPT-Entwickler OpenAI mit – und schied dann im Streit aus. Sein Versuch, die heutige Führung des KI-Vorreiters zu entmachten, schlägt fehl.

DPA

18.05.2026, 20:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Elon Musk hat vor Gericht den Kürzeren gezogen: Seine Klage gegen den ChatGPT-Entwickler OpenAI schlug fehl.
  • Grund dafür war, dass die Verjährungsfrist bereits abgelaufen war.
  • Musk wollte mit seiner Klage erwirken, dass OpenAI-Chef Sam Altman und Top-Manager Greg Brockman abtreten müssen.
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Milliardär Elon Musk hat in einem Rechtsstreit mit dem auf künstliche Intelligenz spezialisierten Unternehmen OpenAI eine Niederlage erlitten. Die Geschworenen in dem Prozess im kalifornischen Oakland entschieden am Montag, dass Musk seine Klage nicht rechtzeitig eingereicht habe.

Musk hatte OpenAI-Chef Sam Altman und dessen Stellvertreter Greg Brockman in einer Klage vorgeworfen, die ursprüngliche gemeinsame Vision für OpenAI verraten zu haben. Statt es als gemeinnützige Organisation zum Wohle der Menschheit zu führen, hätten sie OpenAI hinter seinem Rücken auf Profitmaximierung ausgerichtet.

Die neunköpfige Jury kam nach nur zweistündigen Beratungen einstimmig zu dem Schluss, dass Musk zu lange mit der Einreichung seiner Klage gewartet und die Verjährungsfrist versäumt habe. Die Geschworenen hatten in dem Fall nur eine beratende Rolle, Richterin Yvonne Gonzalez Rogers nahm ihre Entscheidung aber an und wies Musks Klage ab.

Elon Musk kann Geschworene nicht überzeugen

Am Ende entscheidend war aber der Zeitpunkt von Musks Klage im Jahr 2024. Er hatte die Unterstützung von OpenAI bereits 2020 vollständig eingestellt – und konnte die Geschworenen nicht überzeugen, dass er erst später Verdacht über das Verhalten seiner einstigen Mitstreiter geschöpft habe. In Kalifornien verjähren solche Vorwürfe nach drei Jahren. 

Reichster Mensch will noch mehr Geld. Musk verlangt bis zu 109,4 Milliarden Dollar von OpenAI

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Die Geschworenen hatten in dem Verfahren zwar eigentlich nur eine beratende Rolle. Richterin Gonzalez Rogers hatte aber schon vorab angekündigt, dass sie deren Entscheidung zur Verjährungsfrist folgen werde. Entsprechend legten sich die Geschworenen auch gar nicht erst zum Kern von Musks Vorwürfen fest. 

Für OpenAI stand viel auf dem Spiel

Ein Erfolg Musks hätte OpenAI bei der Finanzierung zurückwerfen und damit den Wettbewerb in der boomenden KI-Industrie umkrempeln können. Denn mit rund 700 Millionen Nutzern pro Woche ist ChatGPT ein führender Player, während Musks Konkurrenzsoftware Grok weniger populär ist.

Nach Berechnungen des Branchendienstes «The Information» landen bei OpenAI und dem Rivalen Anthropic aktuell fast 90 Prozent der Erlöse der KI-Branche. Anthropic liege dabei leicht vorn. 

Musk war in der Anfangszeit ein wichtiger Geldgeber von OpenAI. Insgesamt trug er rund 38 Millionen Dollar zur Finanzierung bei. Bis Mitte 2017 unterstützte er die KI-Entwicklung mit etwa 25 Millionen Dollar an vierteljährlichen Zahlungen und übernahm bis 2020 die Miete im Umfang von gut 12 Millionen Dollar. Ferner gab es vier Fahrzeuge des von ihm geführten Elektroauto-Herstellers Tesla für Top-Mitarbeiter.

OpenAI-Chef Sam Altman muss nicht um seinen Posten fürchten.
OpenAI-Chef Sam Altman muss nicht um seinen Posten fürchten.
Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Streit um Doppelstruktur bei OpenAI

OpenAI besteht aus einem gemeinnützigen Kern und einer auf Gewinn ausgerichteten Firma, die ihm laut Satzung untergeordnet ist. Der Tech-Milliardär behauptete in seiner im August 2024 eingereichten Klage, er sei von Altman und Brockman hinters Licht geführt worden.

Er habe das Geld ausdrücklich für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz in einer Non-Profit-Struktur gespendet, argumentierten Musk und seine Anwälte. Inzwischen stecke der Wert aber grösstenteils in der gewinnorientierten Firma – und davon profitierten nun Altman, Brockman und der Grossinvestor Microsoft. Sie hätten eine «gemeinnützige Organisation gestohlen», sagte Musk mehrfach im Prozess. 

OpenAI widerspricht und betonte, dass der Non-Profit-Kern weiterhin die Kontrolle habe. Ohne eine zusätzliche auf Gewinn ausgerichtete Firma wäre es unmöglich gewesen, die nötigen Milliarden-Investitionen zu heben, argumentiert OpenAI.

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