Starlink-Sperre in 5 Punkten Musk und die Ukraine kappen das Netzwerk der Russen

Samuel Walder

18.2.2026

Starlink-Antennen bieten Internet-Zugang ohne Infrastruktur und wird damit im Ukraine-Krieg von beiden Konfliktparteien genutzt. (Symbolbild)
Starlink-Antennen bieten Internet-Zugang ohne Infrastruktur und wird damit im Ukraine-Krieg von beiden Konfliktparteien genutzt. (Symbolbild)
Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa

Mit einer technischen Anpassung hat die Ukraine russische Starlink-Geräte an der Front blockiert – und Moskaus Truppen zumindest zeitweise die Kommunikation abgeschnitten. Die Massnahme traf nicht nur empfindlich Befehlsstrukturen, sondern auch den Einsatz von Drohnen.

Samuel Walder

18.02.2026, 08:44

18.02.2026, 10:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Ukraine blockierte Ende Januar mit einer «weissen Liste» russische Starlink-Terminals an der Front, worauf russische Einheiten über massive Kommunikationsausfälle klagten.
  • Elon Musks Firma unterstützte Kiew technisch bei der Umsetzung, während Russland laut ukrainischen Angaben versucht, die Sperre durch Bestechung und Druck zu umgehen.
  • Die Ukraine nutzte die temporäre Schwächung für Gegenangriffe, doch Russland setzt seine Offensive und massive Drohnen- und Raketenangriffe fort.
Mehr anzeigen

Eine Idee – und plötzlich herrscht Funkstille. Ende Januar setzte der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow einen Hebel an, der Russlands Streitkräfte empfindlich trifft: das Satellitensystem Starlink von Elon Musk.

Denn an der Front nutzen nicht nur ukrainische, sondern auch russische Soldaten die begehrten Terminals. Starlink liefert Internet in umkämpfte Gebiete, ermöglicht schnelle Befehlsübermittlung – und steuert sogar russische Kamikazedrohnen tief ins ukrainische Hinterland.

Ukraine-Ticker. Selenskyj offen für Referendum zu Frontlinie – drängt auf europäische Produktion von Flugabwehrraketen

Ukraine-TickerSelenskyj offen für Referendum zu Frontlinie – drängt auf europäische Produktion von Flugabwehrraketen

Wie hat die Ukraine russische Starlink-Nutzung an der Front gestoppt?

Eigentlich ist die Nutzung für Russland verboten. Musks Firma untersagt Verkauf und Einsatz in Russland. Doch Moskau beschaffte sich die Technik über den Schwarzmarkt.

Fedorow reagierte – gemeinsam mit Musks Technikern. Die Lösung: eine «weisse Liste». Alle in der Ukraine aktiven Starlink-Geräte mussten sich offiziell registrieren, etwa über die Armee-App oder andere staatliche Dienste. Wer keine Bestätigung vorweisen konnte, wurde blockiert.

Russia’s Defense Ministry said Starlink terminals have been disabled for two weeks without impacting the intensity or effectiveness of unmanned systems troops. It claimed some units used the opponent’s communications to mislead them. The remarks sparked outrage among pro Russian war bloggers #Russia

[image or embed]

— NOELREPORTS (@noelreports.com) 17. Februar 2026 um 21:08

Ende Januar ging das System in Betrieb. Kurz darauf klagten russische Militärblogger über massive Ausfälle. Einheiten hätten den Kontakt verloren. Bereits am 1. Februar sprach Fedorow von «echten Resultaten». Fünf Tage später erklärte Serhij Beskrestnow, Berater des Verteidigungsministers für elektronische Kriegsführung: «Der Feind hat an der Front kein Problem – er hat eine Katastrophe.»

Wie eng arbeitet Musk inzwischen mit der Ukraine zusammen?

Die Kooperation zwischen Kiew und Musk ist bemerkenswert. Noch 2024 hatte der US-Milliardär Berichte über russische Starlink-Nutzung als «kategorisch falsch» zurückgewiesen. Nun halfen seine Experten aktiv bei der Umsetzung der «weissen Liste».

«Lasst es uns wissen, wenn wir mehr tun können», twitterte Musk. Fedorow bedankte sich öffentlich: «Danke, dass Sie an unserer Seite stehen. Sie sind ein echter Champion der Freiheit und ein echter Freund des ukrainischen Volkes.» Klar ist allerdings auch: Starlink ist kein Geschenk – die Ukraine bezahlt für die Nutzung.

Wie nutzte die Ukraine das Netzwerk-Down?

Laut dem Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington nutzte die Ukraine die temporäre «operative Blindheit» der russischen Truppen aus. In der Region Saporischschja – etwa bei Olexandriwka und Huljajpole – seien russische Soldaten aus mehreren Dörfern verdrängt worden. Die Ukrainer rückten demnach teils bis zu knapp zehn Kilometer vor.

Das ISW schätzt, die Gegenangriffe hätten «wahrscheinlich die Fähigkeit der russischen Streitkräfte gehindert, sich ordentlich auf eine Sommeroffensive in Richtung Orichiw und der Stadt Saporischschja vorzubereiten».

Wie reagiert Russland auf die Starlink-Sperre

Moskau versucht offenbar gegenzusteuern. Laut Beskrestnow sollen Ukrainer mit Bestechungsgeldern von bis zu 10’000 Hrywnja (rund 230 Franken) dazu bewegt werden, russische Starlink-Geräte auf ihren Namen zu registrieren.

Das ukrainische Koordinationszentrum für Kriegsgefangene meldet zudem, Russland setze Familien gefangener Soldaten unter Druck, entsprechende Registrierungen vorzunehmen. Am 13. Februar gab die 256. Cyber-Angriffsdivision der ukrainischen Armee bekannt, 31 ukrainische «Verräter» identifiziert zu haben, die bereit gewesen seien, Moskau zu helfen.

Parallel versucht Russland, ein eigenes Kommunikationssystem aufzubauen – doch das steckt noch in den Kinderschuhen.

Wie geht es weiter?

Trotz der digitalen Rückschläge bleibt der Druck hoch. Das 7. Rapid Response Corps der ukrainischen Armee meldete am 16. Februar, Russland verstärke seine Offensive, um die Städte Pokrowsk und Myrnohrad vollständig einzuschliessen. Andere Kommandeure betonten, die Angriffe hätten sich bestenfalls verlangsamt – gestoppt seien sie nicht.

Auch aus der Luft eskalierte die Lage weiter: In der Nacht auf Dienstag griff Moskau die Ukraine mit mindestens 396 Kamikazedrohnen und mindestens 28 Raketen an.

Unterdessen laufen in Genf Gespräche zwischen Ukrainern, Russen und Amerikanern. Konkrete Ergebnisse wurden zunächst nicht erwartet.

