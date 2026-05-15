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Günstiger streamen Netflix-Werbeabo startet in der Schweiz

Oliver Kohlmaier

15.5.2026

Das Werbeabo von Netflix soll es ab 2027 auch in der Schweiz geben.
Das Werbeabo von Netflix soll es ab 2027 auch in der Schweiz geben.
Rolf Vennenbernd/dpa (Archivfoto)

Weniger monatliche Kosten, dafür Werbeunterbrechungen: Das beliebte Abo-Modell von Netflix soll 2027 auch hierzulande starten.

Redaktion blue News

15.05.2026, 18:10

15.05.2026, 18:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 2027 will Netflix das beliebte Werbeabo auch in der Schweiz anbieten.
  • Bei diesem Modell fallen die monatlichen Kosten geringer aus, dafür gibt es Werbeunterbrechungen.
Mehr anzeigen

Im Rahmen einer weltweiten Expansion bietet Netflix sein beliebtes Werbeabo in 15 weiteren Ländern an – darunter auch die Schweiz.

Ab 2027 soll das vergünstige Abo hierzulande starten, wie es in einer Mitteilung von Netflix heisst. Über den Preis und den genauen Starttermin ist bislang nichts bekannt.

Das durch Werbung finanzierte Angebot ist äusserst erfolgreich. Nach Angaben des Streaming-Riesen nutzen weltweit über 250 Millionen monatlich aktive Zuschauer das Abo-Modell, davon 80 Prozent jede Woche.

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