Im Rahmen einer weltweiten Expansion bietet Netflix sein beliebtes Werbeabo in 15 weiteren Ländern an – darunter auch die Schweiz.
Ab 2027 soll das vergünstige Abo hierzulande starten, wie es in einer Mitteilung von Netflix heisst. Über den Preis und den genauen Starttermin ist bislang nichts bekannt.
Das durch Werbung finanzierte Angebot ist äusserst erfolgreich. Nach Angaben des Streaming-Riesen nutzen weltweit über 250 Millionen monatlich aktive Zuschauer das Abo-Modell, davon 80 Prozent jede Woche.