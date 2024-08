Am 9. September um 19 Uhr lädt Apple zur Keynote ein. Imago

September ist Zeit für neue iPhones. Am 9. September ist es wieder so weit. Diesmal dürfte aber noch mehr als sonst KI-Software im Mittelpunkt stehen.

dpa

Apple wird seine nächsten iPhone-Modelle voraussichtlich in zwei Wochen vorstellen. Der Konzern lädt zu einem Neuheiten-Event am 9. September in seinem Hauptquartier in Cupertino ein. Bei den September-Veranstaltungen wird traditionell neben neuen iPhones auch die nächste Generation der Computer-Uhr Apple Watch vorgestellt. Apple selbst hält sich bis zum Schluss bedeckt dazu, was zu erwarten ist.

Das iPhone ist mit Abstand das wichtigste Produkt des Konzerns und bringt rund die Hälfte der Erlöse ein. Zudem ist es die Basis, um andere Produkte wie Ohrhörer sowie Abos für verschiedene Dienste zu verkaufen.

Traditionell bekommen die neuen iPhones unter anderem schnellere Chips und eine bessere Kamera. Grundlegende Veränderungen beim Design werden nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg vom iPhone 16 nicht erwartet – aber die teureren Pro-Modelle könnten demnach grössere Displays bekommen. Auch wurde über einen zusätzlichen Auslöser-Knopf für die Kamera berichtet.

In diesem Jahr will Apple die Geräte zudem stärker als zuvor mit neuen Funktionen auf Basis Künstlicher Intelligenz ausstatten. Einige davon werden aber zunächst nicht in der EU verfügbar sein. Der Konzern verweist auf rechtliche Unsicherheiten durch das Digital-Gesetz DMA, das Regeln für grosse Plattformen aufstellt.

dpa