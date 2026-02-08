  1. Privatkunden
Neue Service-Idee zum Neujahrsfest Mit Büsi im Schnellzug – China testet Haustier-Innovation

Anaëlle Hebang

8.2.2026

260204_Tiertransport_China_FINAL

260204_Tiertransport_China_FINAL

Zum chinesischen Neujahrsfest rollt die grösste Reisewelle der Welt – und viele reisen mit Hund oder Katze. Ein neuer Service der chinesischen Bahn bringt Hautiere nun auf ganz neue Art in den Hochgeschwindigkeitszug.

04.02.2026

Zum chinesischen Neujahrsfest rollt die grösste Reisewelle der Welt – und viele reisen mit Hund oder Katze. Ein neuer Service der chinesischen Bahn bringt Haustiere nun auf ganz neue Art in den Hochgeschwindigkeitszug.

,

Anaëlle Hebang, Leana Bachmann

08.02.2026, 16:45

09.02.2026, 08:18

Wenn in China die grosse Feiertagsreise zum Neujahrsfest beginnt, stossen Züge und Bahnhöfe an ihre Grenzen. Immer mehr Reisende möchten dabei auch Hund oder Katze mitnehmen – und genau darauf reagieren die Bahnbetreiber mit einem neuen Service im Hochgeschwindigkeitsverkehr.

So reisen Haustiere im Schnellzug

Wie dieser Tiertransport funktioniert, welche Regeln gelten und was das Angebot kostet, siehst du im Video. Es gibt einen Einblick in eine Innovation, die das Reisen für viele Tierhalter deutlich einfacher machen soll.

Mehr Videos aus dem Ressort

So fliegen Tiere mit der Swiss – ein Blick hinter die Kulissen

So fliegen Tiere mit der Swiss – ein Blick hinter die Kulissen

Vor einem Flug mit dem Haustier gibt es viel zu beachten. blue News hat der Tierbetreuung am Flughafen Zürich einen Besuch abgestattet und zeigt dir, was zu tun ist, wenn dein vierbeiniger Freund mitreisen soll.

19.07.2024

