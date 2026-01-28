Während in Italien in jedem zweiten Haushalt eine Klimaanlage surrt, kühlt die Schweiz mit offenen Fenstern und heruntergelassenen Storen. Aber wieso schwitzen wir lieber, als zu klimatisieren? Am Geld liegt es nicht.

Bis zu 35 Grad – doch dann könnte der Wetterumschwung kommen

Darum geht’s Laut einer Galaxus-Umfrage kühlt die Schweiz fast nur mit Lüften und Storen, Klimaanlagen bleiben hierzulande und in Deutschland die Ausnahme, in Italien der Standard.

Nicht der Preis bremst die Schweiz, sondern das ökologische Gewissen, im Widerspruch dazu, dass viele Klimaanlagen wegen der Hitzewellen zunehmend für nötig halten.

Die aktuelle Hitzewarnung und der mögliche Rekordsommer 2026 setzen diese Zurückhaltung unter Druck, die Klimageräte-Verkäufe im Juni 2026 waren bereits Rekord. Zusammenfassung erstellt mit

Frühmorgens, wenn die Luft noch kühl ist, reisst die Schweiz die Fenster auf. Weit. Ein paar Minuten Durchzug, dann gehen sie wieder zu und die Storen herunter. Diese Choreografie beherrscht das ganze Land und sie ist erstaunlich einheitlich. Vier von fünf Personen hierzulande kühlen genau so, morgens lüften, tagsüber alles geschlossen halten.

Das ist der höchste Wert aller fünf Länder, die das Institut YouGov im Auftrag des Online-Händlers Galaxus kürzlich befragt hat. Insgesamt 2'616 Menschen aus der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Italien und Österreich nahmen teil.

Zwei Drittel der Schweiz setzen zusätzlich auf Beschattung von aussen, also Storen, Jalousien oder Markisen. Eine fest verbaute Klimaanlage dagegen ist bei uns wie in Deutschland eine Rarität. In Italien, dem südlichsten der befragten Länder, gehört sie für die Hälfte der Haushalte zum Standard.

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Es ist nicht das Geld, es ist das Gewissen

Wer vermutet, die Schweiz spare sich die Klimaanlage aus Geiz, liegt daneben. In Frankreich und Deutschland ist der Anschaffungspreis für vier von zehn Befragten der Knackpunkt, in der Schweiz stört er nur jeden Fünften. Fürs Portemonnaie wäre also durchaus Platz.

Was fehlt, ist die Erlaubnis, die man sich selbst gibt. Mehr als jede dritte Person nennt Umweltbedenken als Grund gegen die Klimaanlage, Spitzenwert unter allen fünf Ländern. Nur gerade jede fünfte Person hält ein Klimagerät im Wohnzimmer überhaupt für ökologisch vertretbar.

Und genau hier wird es widersprüchlich. Vier von zehn Schweizerinnen und Schweizern sagen nämlich auch, dass es angesichts der Hitzewellen mehr Klimaanlagen brauche. Man leidet unter der Hitze und verbietet sich gleichzeitig das Mittel dagegen, eine Art hausgemachter Verzicht.

Italien kennt dieses Ringen kaum, dort finden acht von zehn die Klimaanlage zunehmend nötig, ganz ohne schlechtes Gewissen. Nachts läuft sie dort in vier von zehn Schlafzimmern, fast doppelt so oft wie im zweitplatzierten Frankreich. Die Schweiz und Deutschland lassen stattdessen die ganze Nacht das Fenster offen, zwei von drei Befragten tun das treu wie ein Ritual.

Wie die Schweiz und ihre Nachbarländern versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Galaxus

Wird dieser Sommer noch alles verändern?

In Tropennächten hilft aber auch das nur noch bedingt. Und auf solche müssen wir uns diese Woche einstellen. Seit Sonntag gilt in weiten Teilen der Deutsch- und Westschweiz eine Hitzewarnung der Stufe 3, gültig mindestens bis Freitag. Der Sommer 2026 könnte laut den Messreihen von MeteoSchweiz den bisherigen Rekordsommer 2003 übertreffen, an manchen Stationen wurden schon Ende Juli mehr Hitzetage gezählt als im ganzen Jahrhundertsommer damals.

Die Verkaufszahlen von Galaxus verraten, wie belastbar das grüne Gewissen unter diesem Druck tatsächlich ist. Noch nie kauften Kundinnen und Kunden in einem einzigen Monat so viele Klimageräte wie im Juni 2026. Die Storen bleiben trotzdem Standard, das Gerät an der Wand die Ausnahme, zumindest bis jetzt.