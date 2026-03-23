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Milliardär Leonid Radvinsky OnlyFans-Eigentümer (43) tot – er starb an Krebs

Petar Marjanović

23.3.2026

Leonid Radvinsky war der Eigentümer der Plattform OnlyFans. 
Leonid Radvinsky war der Eigentümer der Plattform OnlyFans. 
NurPhoto via Getty Images

Leonid Radvinsky, der Eigentümer von OnlyFans, ist tot. Der 43-jährige Unternehmer starb an Krebs, wie das Unternehmen gegenüber «Bloomberg» bestätigte.

Redaktion blue News

23.03.2026, 14:04

23.03.2026, 14:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Leonid Radvinsky, der Eigentümer der Plattform OnlyFans, ist gestorben. 
  • Das bestätigte sein Unternehmen gegenüber «Bloomberg»
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Leonid Radvinsky, der Eigentümer der Erotikplattform OnlyFans, ist tot. Der 43-jährige Unternehmer starb an Krebs, wie das Unternehmen am Montag gegenüber «Reuters» bestätigte. In einer Mitteilung erklärte OnlyFans, man sei «tief betroffen» und bat um Respekt für die Privatsphäre der Familie.

Der ukrainisch-amerikanische Unternehmer hatte 2018 die Muttergesellschaft Fenix International übernommen und OnlyFans zu einer der weltweit bekanntesten Plattformen für bezahlte Inhalte gemacht. Er investierte auch über seinen eigenen Technologie-Fonds Leo in verschiedene Firmen.

OnlyFans wurde 2016 gegründet und erlebte während der Corona-Pandemie ein starkes Wachstum. Zuletzt prüfte Radvinsky laut «Reuters» den teilweisen Verkauf seiner Beteiligung, bevor er seiner Krankheit erlag.

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