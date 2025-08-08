  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Doktortitel» OpenAI bringt GPT-5 – so revolutionär ist das neue KI-Modell

dpa

8.8.2025 - 13:41

Die neue Variante von ChatGPT ist auf dem Markt. (Archivbild)
Die neue Variante von ChatGPT ist auf dem Markt. (Archivbild)
Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mit dem Chatbot ChatGPT löste OpenAI die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz aus. Das nächste KI-Modell GPT-5 soll nun deutlich besser sein als vorherige Versionen.

DPA

08.08.2025, 13:41

08.08.2025, 13:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • GPT-5 ersetzt künftig in ChatGPT auch die kostenlose Version.
  • OpenAI-Chef Sam Altman verspricht ein Niveau wie ein Doktor in jedem Fach.
  • Die neue Version soll besonders stark im Programmieren sein.
Mehr anzeigen

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI bringt im Wettbewerb der KI-Firmen die nächste Generation seiner Software an den Start. GPT-5 sei «erheblich besser» in grossen und kleinen Dingen, sagte OpenAI-Chef Sam Altman. Die Vorgängerversion GPT-4 kommuniziere auf dem Niveau eines Hochschul-Studenten – GPT-5 sei dagegen wie ein «Experte für jedes Thema mit einem Doktortitel», versprach er. Der Chatbot ChatGPT wird künftig auch für Nutzer der kostenlosen Version mit GPT-5 laufen.

Einen besonderen Fokus legt OpenAI darauf, dass die neue Generation gut darin sei, Software zu programmieren. So demonstrierte die Firma, wie GPT-5 auf Grundlage lediglich einer Beschreibung der Funktionen mehrere Varianten einer Web-App zum Vokabel-Training erstellte. Die «GPT-5-Ära» werde davon geprägt sein, dass man «Software auf Anfrage» erschaffen könne, sagte Altman.

Mit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 begann der Hype rund um Künstliche Intelligenz. OpenAI zufolge zählt ChatGPT derzeit fast 700 Millionen wöchentliche Nutzer. Neben OpenAI sind auch Unternehmen wie Anthropic, Elon Musks xAI sowie die Tech-Schwergewichte Google und Meta im Wettlauf um die Führungsposition in der KI-Zukunft. Microsoft kooperiert unterdessen mit OpenAI und kündigte an, GPT-5 in seine Produkte zu integrieren. Das Modell wurde in Microsofts Cloud-Plattform Azure trainiert.

Meistgelesen

Wie Trumps Ultimatum an Putin zu einem grossen Problem für Selenskyj werden könnte
Renten brechen ein – so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt
«Nächstes Jahr bin ich weg aus der Schweiz»

Videos aus dem Ressort

Musk gegen Trump: Zoff um KI-Milliarden

Musk gegen Trump: Zoff um KI-Milliarden

Elon Musk stellt sein enges Verhältnis zu Donald Trump auf die Probe: Der Tech-Milliardär schürt Zweifel an dem riesigen KI-Projekt, das der US-Präsident stolz im Weissen Haus präsentiert hat.

23.01.2025

uG Phone – dieses Smartphone gefällt auch der Natur

uG Phone – dieses Smartphone gefällt auch der Natur

Das «unbelievably good Phone» funktioniert mit modernster Technologie und steht im Einklang mit der Natur. Dieser Punkt hatte für die Entwickler oberste Priorität. Das Gehäuse besteht aus recyceltem Aluminium und Bio-Kautschuk.

12.02.2019

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Autos waren bis dato Transportmittel, Spassmaschinen und Statussymbol. Mit dem Elektroauto kommt eine gänzlich neue Funktion dazu: Das E-Fahrzeug wird in Zukunft eine wesentliche Rolle in unserem Energiesystem einnehmen.

24.05.2019

Musk gegen Trump: Zoff um KI-Milliarden

Musk gegen Trump: Zoff um KI-Milliarden

uG Phone – dieses Smartphone gefällt auch der Natur

uG Phone – dieses Smartphone gefällt auch der Natur

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

35 statt 1299 Franken. Digitec-Kunden freuen sich über Kamera-Schnäppchen – aber zu früh

35 statt 1299 FrankenDigitec-Kunden freuen sich über Kamera-Schnäppchen – aber zu früh

Adressen und Fotos durchgesickert. App will Frauen schützen – dann kam das Datenleck

Adressen und Fotos durchgesickertApp will Frauen schützen – dann kam das Datenleck

Marken-Aus 2026?. Bye bye Nokia? Wie ein Handy-Mythos leise verschwindet

Marken-Aus 2026?Bye bye Nokia? Wie ein Handy-Mythos leise verschwindet