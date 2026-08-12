Wer die Sonnenfinsternis heute Abend ungeschützt mit dem Smartphone filmt, riskiert einen irreparablen Schaden am Bildsensor. Dabei reicht schon ein einfacher Filter, um sichere und auch noch bessere Aufnahmen zu machen.

Darum geht’s Wer die tiefe partielle Sonnenfinsternis heute Abend ungeschützt mit dem Smartphone filmt, riskiert einen dauerhaften Schaden am Bildsensor der Kamera.

In der Schweiz beginnt die Verfinsterung gegen 19.24 Uhr und erreicht ihr Maximum kurz nach 20.18 Uhr mit bis zu 92 Prozent Bedeckung.

Ein zertifizierter Solarfilter vor der Handylinse schützt nicht nur die Kamera, sondern liefert mit den richtigen Einstellungen auch schärfere Aufnahmen. Zusammenfassung erstellt mit

Heute Mittwochabend schiebt sich der Mond vor die Sonne, in der Schweiz ist ab etwa 19.24 Uhr eine tiefe partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Wer dann sofort zum Smartphone greift, um das seltene Schauspiel festzuhalten, riskiert damit allerdings mehr als nur ein verwackeltes Foto.

Denn was für die Augen gefährlich ist, schadet auch der Handykamera. Richtet man das Objektiv längere Zeit ungeschützt auf die Sonne, bündeln die Linsenelemente Licht und Hitze auf einem winzigen Punkt des Bildsensors. Im schlimmsten Fall schmelzen dabei interne Bauteile, und der Schaden lässt sich nicht mehr reparieren. Schon die NASA warnte vor zwei Jahren ausdrücklich davor, eine Sonnenfinsternis-Brille einfach vors Objektiv zu halten. Das reicht nicht aus, notwendig ist ein spezieller Sonnenfilter direkt vor der Linse.

So machst du trotzdem gute Aufnahmen Besorg dir einen zertifizierten Solarfilter für die Handylinse, eine gewöhnliche Sonnenbrille oder Alufolie bieten keinen ausreichenden Schutz.

Besorg dir einen zertifizierten Solarfilter für die Handylinse, eine gewöhnliche Sonnenbrille oder Alufolie bieten keinen ausreichenden Schutz. Aktiviere den Pro-Modus deiner Kamera-App, falls vorhanden. Stell die ISO manuell niedrig ein, das verhindert Überbelichtung und macht die Aufnahme schärfer.

Wähle eine kurze Belichtungszeit, auch das schützt vor einer zu hellen, überstrahlten Sichel.

Nimm dir für Aufbau und Fokussieren Zeit vor dem Maximum um 20.18 Uhr, danach wird es hektisch. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Sensor lässt sich im schlimmsten Fall ersetzen, die eigene Netzhaut nicht. Ohne zertifizierte Finsternisbrille solltest du auch mit blossem Auge nicht in die fast verdeckte Sonne schauen, das gilt erst recht für den Blick durch Feldstecher oder Teleskop ohne Filter.