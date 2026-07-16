67 Jahre lang existierte Pelés legendäres «Gol da Rua Javari» nur in den Köpfen derer, die dabei waren. Nun hat Google das Tor mit KI rekonstruiert und zeigt es der Welt zum ersten Mal.

Mit KI wiederbelebt Pelés schönstes Tor gab es nie zu sehen – bis jetzt

Darum geht’s Google und die Pelé Brand haben Pelés legendäres «Gol da Rua Javari» von 1959 mit KI rekonstruiert, weil das Tor damals nie gefilmt wurde.

Grundlage waren fast 2'000 historische Dokumente sowie die Erinnerungen von Augenzeugen, die den Treffer mit einem Stadionmodell nachzeichneten.

Die Dokumentation «The Most Beautiful Goal Never Seen» ist auf YouTube zu sehen und wird künftig im Pelé-Museum in Santos ausgestellt. Zusammenfassung erstellt mit

Drei Lupfer in Serie. Über den ersten Verteidiger, über den zweiten und schliesslich über den Torwart. Der Ball berührt dabei kein einziges Mal den Boden. So beschrieben Augenzeugen das Tor, das Pelé am 2. August 1959 im Rua-Javari-Stadion in São Paulo erzielte. Der Jahrhundertfussballer selbst nannte es später das schönste Tor seiner Karriere. Schade nur, dass keine Kamera den Moment festhielt.

Mit der Dokumentation «The Most Beautiful Goal Never Seen» erwecken Google und die von NR Sports verwaltete Pelé Brand diesen Moment nun zum Leben. Google DeepMind nutzte dafür seine KI-Modelle «Veo 3» und Gemini Omni und verwandelte jahrzehntealte Erinnerungen in bewegte Bilder. Der Film ist ab sofort auf YouTube zu sehen.

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Ein Sammelsurium von Erinnerungen

Damit die Rekonstruktion nicht zur blossen Fantasie gerät, grub sich die brasilianische Historikerin Anita Lucchesi mit ihrem Team durch fast 2'000 historische Aufzeichnungen – von Bauplänen des Stadions bis zu Familienalben. Augenzeugen, die das Tor damals als Kinder oder junge Erwachsene sahen, halfen mit, den Treffer aus ihrer Erinnerung heraus nachzuzeichnen. Insgesamt flossen über 3'600 historische Bilder in das Projekt ein.

Für die Umsetzung drehte eine Filmcrew zunächst echte Aufnahmen mit schweren Lederbällen und Trikots von damals im heutigen Rua-Javari-Stadion. Die KI verwandelte den Stuntspieler anschliessend in Pelé mit seiner legendären Nummer 10 und versetzte das Stadion zurück in den bewölkten Winternachmittag von 1959. Den letzten Schliff besorgte eine analoge Ausbelichtungsmaschine, die dem Material den körnigen Look des Kinos der Fünfzigerjahre verleiht.

Für Pelé war es eine Schande, dass das Tor damals nicht festgehalten wurde. Google

«Er wäre so stolz»

Wie viel dieser Moment der Familie bedeutet, zeigt die Reaktion von Pelés Tochter Flávia Kurtz. Ihr Vater habe es immer als Schande empfunden, dass das Tor nie gefilmt wurde. Es nun noch einmal erleben zu können, sei schlicht unglaublich. Er wäre so stolz, all das zu sehen, sagt sie.

Ob KI-Bilder je das Gefühl ersetzen können, an jenem Augusttag auf der Tribüne in Mooca gestanden zu haben? Wohl kaum. Aber wer die drei Lupfer nun zum ersten Mal sieht, versteht zumindest, warum die Menschen seit 67 Jahren davon erzählen. Die Rekonstruktion wird künftig auch im Pelé-Museum in Santos ausgestellt.