Immer wieder trudeln solche Nachrichten auf den Handys ein. Wolf von Dewitz/dpa

Das Bundesamt für Cybersicherheit warnt vor einer neuen Welle von Paket-Betrugsnachrichten. Besonders heimtückisch: Die Kriminellen nutzen verschlüsselte Dienste wie iMessage und RCS, wodurch Filter der Anbieter ins Leere laufen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aktuell häufen sich Phishing-Nachrichten im Namen von Post und DPD

Betrüger setzen auf verschlüsselte Kanäle wie iMessage und RCS

Das BACS rät, Links nicht zu öffnen und verdächtige Nachrichten sofort zu löschen Mehr anzeigen

«Paket verpasst!» – wer derzeit solche Nachrichten erhält, sollte besonders vorsichtig sein. Hinter den Mitteilungen steckt nämlich nicht etwa die Schweizerische Post oder DPD, sondern organisierte Cyberkriminelle.

Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) meldet eine auffällige Zunahme dieser Betrugsversuche. Die Masche ist bekannt, doch neu sind die genutzten Kanäle: Statt klassischer SMS gelangen die gefälschten Mitteilungen nun über Apples iMessage und den Android-Dienst RCS direkt auf die Smartphones. Beide Dienste sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt – eigentlich ein Vorteil für die Privatsphäre. «Genau das nutzen die Angreifer aus», warnt das BACS. Denn durch die Verschlüsselung können Mobilfunkanbieter die Inhalte nicht überprüfen.

Täuschend echt und psychologisch perfide

Die Kriminellen geben sich als «Post Zustell-Info» oder ähnliche Namen aus, wodurch die Nachrichten seriöser wirken. Um Schutzmechanismen der Geräte zu umgehen, fordern die Betrüger von Empfängern eine kurze Antwort wie «Y». Erst danach wird der gefährliche Link freigeschaltet. Wer diesen anklickt, landet auf täuschend echt gestalteten Webseiten, die Kreditkarten- oder Login-Daten abfragen – angeblich für eine erneute Zustellung gegen Gebühr.

Die gesamte Kampagne sei auf psychologische Manipulation ausgerichtet, erklärt das BACS. Es werde mit bekannten Logos und Zeitdruck gearbeitet. Hinweise wie «innerhalb von 24 Stunden reagieren» sollen Betroffene unter Stress setzen und zum schnellen Handeln verleiten.

So schützt man sich

Das BACS rät, solche Nachrichten konsequent zu löschen und niemals Links zu öffnen. Auch Antworten – selbst mit «STOP» – seien riskant, da sie Betrügern zeigen, dass die Nummer aktiv ist. Wer tatsächlich eine Sendung erwartet, sollte den Status direkt über die offiziellen Webseiten von Post oder DPD überprüfen.

Zusätzlich empfiehlt die Behörde, Betriebssysteme und Apps aktuell zu halten sowie beim Mobilfunkanbieter eine Drittanbietersperre einzurichten, um Abofallen zu vermeiden. Wer bereits Daten weitergegeben hat, sollte sofort sein Finanzinstitut kontaktieren, Karten sperren und Anzeige erstatten.