Wie hiess es in der Fernsehwerbung der Postfinance? "Isch doch ganz Normal". Genau. Denn E-Mails mit solchen Sch...-Betreffs lösche ich umgehend.

Ging bei mir direkt in den Spam Odner. Habe alle Mails die von der Post kommen für immer geblockt.

Ernst_Fischer

Die Digitalisierung wird den menschlichen Untergang und die Geldvernichtung rasant beschleunigen. Staatsgelder in Höhe von hunderten von Millionen Franken werden für gescheiterte Informatikprojekte in den Sand gesetzt. Wir sind ja das angeblich "reichste" Land der Welt, man darf sich jegliche Fehler leisten, bis der hinterste und letzte Bürger es merkt. Aber der Bürger ist mit administrativen Aufgaben dermassen ausgelastet, dass er den Staat nicht kontrollieren kann. Man hat also freie Hand und verantwortlich wird niemand sein.