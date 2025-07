«Nius» ist das Online-Portal der rechten Schlagzeilen mit Ausrufezeichen. Bild: blue News

Das rechtskonservative Portal «Nius» von Ex-«Bild»-Chef Julian Reichelt ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Dabei wurden Daten von Tausenden Nutzerinnen und Nutzern veröffentlicht – auch aus der Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das rechtskonservative Portal «Nius» von Ex-«Bild»-Chef Julian Reichelt ist Ziel eines Hackerangriffs geworden.

Dabei wurden rund 5700 Nutzerdaten veröffentlicht, darunter auch Daten von Schweizer Unterstützern.

Betroffene zeigen sich unterschiedlich bestürzt: Einige sehen kein Problem, andere sorgen sich um politische Konsequenzen. Mehr anzeigen

Das umstrittene Onlineportal «Nius» – betrieben vom ehemaligen «Bild»-Chefredaktor Julian Reichelt – ist Ziel eines schweren Hackerangriffs geworden. Dabei wurden nicht nur sämtliche Artikel auf der Website manipuliert, sondern auch persönliche Daten von rund 5700 Nutzerinnen und Nutzern öffentlich gemacht. Das berichten unter anderem «T-Online» und «Heise.de».

Am Wochenende wurde der Vorfall bekannt: Die Angreifer ersetzten sämtliche Überschriften auf der «Nius»-Seite durch einen einzigen Link – dieser führte direkt zu einer Datei mit sensiblen Informationen. Darin enthalten: Namen, E-Mail-Adressen, Wohnanschriften – in einigen Fällen sogar teilweise Angaben zu Bankverbindungen und Kreditkartendaten.

Die letzten vier Kreditkarten-Ziffern reichen zusammen mit Vor- und Nachname und dem Ablaufdatum aus, um Vertrauen bei allfälligen Opfern aufzubauen. blue News

Besonders heikel: In der Datei waren bei mehreren Personen die letzten vier Ziffern ihrer Kreditkarte, deren vollständiger Name sowie das Ablaufdatum zu finden. Solche Daten reichen aus, um Vertrauen zu erschleichen – ideal für betrügerische Phishing-Attacken.

Auch Schweizer betroffen

blue News konnte Einsicht in die geleakten Daten nehmen. Rund 60 E-Mail-Adressen stammen demnach aus der Schweiz. Die Echtheit einzelner Datensätze wurde überprüft – einige davon konnten verifiziert werden.

Viele Betroffene zeigen sich alarmiert. Neben Datenschutzbedenken gibt es auch politische Sorgen. Ein Leser aus der Ostschweiz, der auf der Liste steht, schreibt: «Jetzt sind die Daten bei der Antifa – na bravo.»

Werner Frei aus dem Kanton Zürich sagt: «Ich war zunächst skeptisch, als ich vom Hack hörte. Man hat schon öfter von angeblichen Angriffen gehört, die sich später als erfunden herausstellten. Trotzdem habe ich sofort meinen Zugang gesperrt – jetzt zeigt sich, dass offenbar wirklich etwas passiert ist.» Frei kritisiert den Umgang von «Nius» mit Nutzerdaten als «unverzeihlich».

Ein Kunde aus Bern hat nach einer Anfrage von blue News seine Kreditkarte umgehend gesperrt.

«Für mich ist das kein Weltuntergang»

Nicht alle reagieren mit Panik. Ein regelmässiger «Nius»-Zuschauer erklärt: «Ich schaue die Beiträge auf YouTube, weil mir das Demokratieverständnis in Deutschland Sorgen macht. Die öffentlich-rechtlichen Sender wirken oft wie Regierungssprecher.» Im April habe er 20 Euro gespendet – ein Abo habe er aber nicht abgeschlossen. Dass seine Adresse nun veröffentlicht wurde, beunruhige ihn nur mässig. Positiv überrascht habe ihn die Reaktion von Julian Reichelt: «Andere Firmen schweigen bei solchen Vorfällen. Hier kam eine direkte Benachrichtigung.»

Ein weiterer Unterstützer aus der Schweiz, der einmalig 10 Euro überwiesen hat – ohne Kreditkarte – wurde ebenfalls per E-Mail informiert. «Ich denke, für mich hat das keine grossen Folgen. Trotzdem werde ich mein Konto löschen. So was passiert halt leider im Netz immer wieder.»

Projekt mit politischer Mission

IT-Experten warnen: Auch wenn keine vollständigen Kreditkartennummern oder Passwörter veröffentlicht wurden – ein solcher Datendiebstahl ist alles andere als harmlos. Die gestohlenen Informationen könnten gezielt für Phishing-Angriffe genutzt werden. Besonders brisant: Wenn bekannt ist, welche politischen Inhalte jemand konsumiert, lassen sich gezielte Betrugsversuche noch besser zuschneiden.

«Nius» versteht sich selbst als Gegenmodell zu etablierten Medien – beliebt ist das Portal besonders in konservativen und rechtspopulistischen Kreisen. Finanziert wird das Projekt unter anderem vom Unternehmer Frank Gotthardt, der in der Vergangenheit hohe Summen an CDU und FDP gespendet hat.

Laut «T-Online» verfolgt Reichelt mit «Nius» ein klares Ziel: Er will die deutsche Politik nach rechts rücken.

