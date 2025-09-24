Schweizer im Visier von neuer Betrugsmasche

Internetbetrüger treiben wieder ihr Unwesen. (Symbolbild) IMAGO/YAY Images

Das Bundesamt für Cybersicherheit warnt vor einer neuen Betrugswelle. Kriminelle geben sich als Behördenmitarbeiter aus, versprechen die Rückholung von gestohlenem Geld – und verlangen dafür Vorauszahlungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Betrüger geben sich als Mitarbeiter des Bundesamts für Cybersicherheit aus.

Opfer von Internetbetrug sollen für angebliche Rückerstattungen erneut zahlen.

Herzstück der Masche ist ein gefälschter Ausweis auf den Namen «Daniel Bruno». Mehr anzeigen

Ein angeblicher Ermittler namens «Daniel Bruno» sorgt derzeit in der Schweiz für Aufsehen – doch den Mann gibt es gar nicht. Das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) warnt aktuell vor einer professionell organisierten Betrugsmasche, dem sogenannten «Recovery Scam» oder Rückerstattungsbetrug.

Die Täter wenden sich gezielt an Menschen, die bereits Opfer von Internetbetrug geworden sind, etwa durch falsche Kryptoinvestments. Wochen später melden sie sich mit offiziell aussehenden E-Mails oder Anrufen und behaupten, das verlorene Geld sei sichergestellt. Gegen eine Vorauszahlung – deklariert als «Bearbeitungsgebühr», «Anwaltskosten» oder «Steuern» – könne es zurückerstattet werden. Nach der Überweisung verschwinden die Betrüger oder erfinden neue Gebühren.

Gefälschte Ausweise sollen Seriosität vortäuschen

Besonders dreist: Die Kriminellen nutzen ein täuschend echt wirkendes Dokument, das «Daniel Bruno» als «Senior Asset Investigator» ausweist. Sogar eine ID-Nummer und ein Gültigkeitsdatum sind darauf vermerkt. Mit Verweisen auf internationale Behörden wie die britische Finanzaufsicht FCA soll Seriosität vorgetäuscht werden.

Gefälschter Ausweis des vermeintlichen «NCSC-Mitarbeitenden» Daniel Bruno. BACS

Das Bacs stellt klar: «Daniel Bruno» existiert nicht, weder beim Schweizer Cyber-Sicherheitszentrum noch bei ausländischen Behörden. Echte Institutionen kontaktieren Betroffene niemals unaufgefordert und verlangen keine Vorauszahlungen. Zudem sei ein weiteres Warnsignal die Nutzung von Gmail-Adressen – ein Kommunikationsweg, den Behörden nicht verwenden.

Laut Bacs richten sich die Betrugsversuche inzwischen nicht nur an tatsächliche Opfer, sondern auch wahllos an Privatpersonen in der Hoffnung, jemanden ins Netz zu locken. Betroffene werden aufgefordert, nicht auf solche Nachrichten zu reagieren und sich bei Schäden an die Kantonspolizei zu wenden.