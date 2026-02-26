Perfide Masche kostet Opfer eine halbe Million Franken

Online-Betrüger haben rund eine halbe Million Franken erbeutet. Monika Skolimowska/dpa

Mit einem angeblichen Sicherheitsanruf haben Betrüger im Kanton Schwyz rund 500’000 Franken ergaunert. Die Polizeikorps der Zentralschweiz warnen vor einer Masche, die derzeit wieder vermehrt auftritt.

Die Täter verschaffen sich über eine angebliche Virensoftware Zugriff auf Computer und E-Banking der Opfer.

Die Zentralschweizer Polizeikorps rufen dazu auf, keine Software auf telefonische Anweisung zu installieren und niemals Zugangsdaten weiterzugeben. Mehr anzeigen

Ein einziger Telefonanruf genügte – und ein halbes Millionenguthaben war verschwunden. Wie die Zentralschweizer Polizeikorps in einer gemeinsamen Medienmitteilung berichten, ist es Betrügern vergangene Woche im Kanton Schwyz gelungen, rund 500’000 Franken zu erbeuten. Die Polizei spricht von einem sogenannten Remote-Betrug und warnt eindringlich vor dieser derzeit wieder vermehrt auftretenden Methode.

Die Täter melden sich telefonisch bei ihren Opfern und geben sich als Mitarbeitende einer Bank aus. Sie behaupten, es habe eine verdächtige Überweisung gegeben oder das E-Banking-Konto sei mit einem Virus infiziert. Um angeblich grösseren Schaden zu verhindern, fordern sie die Betroffenen auf, eine «Virenscan-Software» auf dem Computer zu installieren.

Doch genau hier beginnt die Falle. Statt eines Schutzprogramms laden die Opfer ein Fernwartungstool herunter. Damit erhalten die Betrüger direkten Zugriff auf den Computer – und damit auch auf das E-Banking. In mehreren Fällen gingen die Täter noch weiter und installierten zusätzlich eine Anwendung auf den Mobiltelefonen der Geschädigten. Ziel ist es, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu umgehen.

Polizei warnt vor der Betrugsmasche

Sobald sich die Betroffenen im E-Banking anmelden, wird ihr Bildschirm verdunkelt oder mit Meldungen überlagert. Währenddessen halten die Täter ihre Opfer telefonisch in ein Gespräch verwickelt. Unbemerkt räumen sie in dieser Zeit die Konten nahezu vollständig leer. Die erbeuteten Gelder werden laut Polizei meist auf Schweizer Bankkonten weiterüberwiesen.

Die Zentralschweizer Polizeikorps – darunter die Luzerner Polizei, die Kantonspolizei Schwyz, Nidwalden, Uri, Obwalden und Zug – betonen, dass Banken ihre Kundinnen und Kunden niemals telefonisch dazu auffordern, Software zu installieren. Wer einen solchen Anruf erhalte, solle das Gespräch sofort beenden und die Bank über die offizielle Telefonnummer kontaktieren. Zugangsdaten oder Codes dürften unter keinen Umständen weitergegeben werden.

Bei einem Betrugsverdacht rät die Polizei, umgehend Anzeige zu erstatten.

