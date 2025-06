20.03 Uhr

Mails können direkt von Spotlight aus geschickt werden. Apple

Apple bringt KI noch tiefer in den Mac. So erhält etwa Spotlight, die Such-Funktion, ein grosses Update. Künftig sollen etwa Dinge wie kurze Mails oder das Erfassen einer Erinnerung direkt in Spotlight möglich sein. Apple verspricht noch mehr Effizienz.