Kung-Fu trifft auf High-Tech Diese Neujahrs-Tänzer lassen alle aus einem bestimmten Grund ausflippen

Leana Bachmann

30.6.2026

Kung-Fu trifft auf High-Tech - Martial-Arts-Roboter rocken chinesische Neujahrsgala.

Kung-Fu trifft auf High-Tech - Martial-Arts-Roboter rocken chinesische Neujahrsgala.

Bei der grössten TV-Gala Chinas verschmelzen Tradition und High-Tech: Roboter wirbeln Schwerter durch die Luft und führen perfekte synchronisierte Choreografien auf – aber wie funktioniert das eigentlich?

17.02.2026

Bei der grössten TV-Gala Chinas verschmelzen Tradition und High-Tech: Roboter wirbeln Schwerter durch die Luft und führen perfekt synchronisierte Choreografien auf – aber wie funktioniert das eigentlich?

Leana Bachmann

30.06.2026, 11:24

Auf Chinas grösster TV-Gala zum Frühlingsfest zeigen die Unitree-Roboter, was in Sachen Technik und Choreografie heute möglich ist. Minutenlange Kampfszenen, akrobatische Bewegungen und perfekt getimte Sequenzen verwandeln die Bühne in ein futuristisches Spektakel – ein Highlight der meistgesehenen Fernsehsendung Chinas.

Robotik in Bewegung

Wie die Roboter ihre Kung-Fu-Bewegungen so perfekt ausführen, bleibt ein Entwickler-Geheimnis – im Video wird aber deutlich, wie High-Tech und Choreografie zu einem faszinierenden Tanz verschmelzen.

