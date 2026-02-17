Kung-Fu trifft auf High-Tech - Martial-Arts-Roboter rocken chinesische Neujahrsgala.
Bei der grössten TV-Gala Chinas verschmelzen Tradition und High-Tech: Roboter wirbeln Schwerter durch die Luft und führen perfekte synchronisierte Choreografien auf – aber wie funktioniert das eigentlich?
Auf Chinas grösster TV-Gala zum Frühlingsfest zeigen die Unitree-Roboter, was in Sachen Technik und Choreografie heute möglich ist. Minutenlange Kampfszenen, akrobatische Bewegungen und perfekt getimte Sequenzen verwandeln die Bühne in ein futuristisches Spektakel – ein Highlight der meistgesehenen Fernsehsendung Chinas.
Robotik in Bewegung
Wie die Roboter ihre Kung-Fu-Bewegungen so perfekt ausführen, bleibt ein Entwickler-Geheimnis – im Video wird aber deutlich, wie High-Tech und Choreografie zu einem faszinierenden Tanz verschmelzen.
