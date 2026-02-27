  1. Privatkunden
Polizei fahndet mit diesem Bild Senior verliert nach Schockanruf Millionensumme an Betrüger

Sven Ziegler

27.2.2026

Ein Senior verliert über 4 Millionen Euro. (Symbolbild)
Ein Senior verliert über 4 Millionen Euro. (Symbolbild)
IMAGO/Fotostand

Mit einer perfiden Lügengeschichte brachten Trickbetrüger einen betagten Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen um rund vier Millionen Euro. Jetzt veröffentlicht die Polizei ein Phantombild eines Tatverdächtigen.

Sven Ziegler

27.02.2026, 14:15

27.02.2026, 14:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Unternehmer aus Nordrhein-Westfahlen (D) wurde mit einem sogenannten Schockanruf um rund vier Millionen Euro gebracht.
  • Die Täter behaupteten, seine Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht und müsse freigekauft werden.
  • Die Polizei fahndet nun mit einem Phantombild nach einem der mutmasslichen Abholer.
Mehr anzeigen

Die Sorge um die eigene Tochter setzte offenbar jedes Misstrauen ausser Kraft. Anfang Februar erhielt ein vermögender Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen einen Anruf, der sein Leben für Stunden auf den Kopf stellte. Am anderen Ende der Leitung: angebliche Polizeibeamte.

Die Geschichte klang dramatisch. Seine Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine schwangere Frau ums Leben gekommen sei. Um eine Haft abzuwenden und Forderungen der Angehörigen zu begleichen, müsse umgehend Geld übergeben werden.

Übergaben an Gerichten

In der Folge übergab der betagte Mann Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von rund vier Millionen Euro. Die Treffen fanden laut Ermittlern an zwei Amtsgerichten statt – eine Kulisse, die Seriosität vortäuschen sollte.

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem Betrüger.
Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem Betrüger.
Polizei Hagen

Erst nachdem der Sicherheitsdienst des Unternehmers misstrauisch wurde, flog der Betrug auf. Die Polizei ermittelt wegen bandenmässigen Betrugs.

Nun fahndet sie öffentlich nach einem Tatverdächtigen. Ein Richter gab ein Phantombild frei, das auf der Beschreibung des Opfers basiert. Der Gesuchte soll die Wertgegenstände persönlich entgegengenommen haben.

Emotionaler Ausnahmezustand

Bei sogenannten Schockanrufen setzen Täter gezielt auf psychologischen Druck. Sie konstruieren Notlagen von Angehörigen, spielen weinende Stimmen ein und halten ihre Opfer teils stundenlang in der Leitung. Ziel ist es, einen emotionalen Ausnahmezustand zu erzeugen, in dem rationales Denken aussetzt.

Nach Angaben der Ermittler suchen Betrüger gezielt nach älteren Personen, etwa über öffentlich zugängliche Telefonverzeichnisse. Von Callcenter-ähnlichen Strukturen aus würden täglich Dutzende Menschen kontaktiert.

