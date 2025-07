Menschen können vorerst aufatmen: KI bleibt vom Patentregister ausgeschlossen. Sie können aber – wie hier – zur Visualisierung des Artikels Bilder generieren. KI-generiert/OpenAI

Ein KI-System kann in der Schweiz nicht als Erfinderin gelten – auch wenn es eine Erfindung angeblich eigenständig generiert hat. Das Bundesverwaltungsgericht bleibt beim Grundsatz: Nur Menschen dürfen im Patentregister stehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass KI-Systeme in der Schweiz nicht als Erfinder gelten – nur Menschen können als Erfinder im Patentregister eingetragen werden.

Der US-Forscher Stephen L. Thaler scheiterte damit, ein KI-System als alleinige Erfinderin eines Lebensmittelbehälters anzumelden.

Das Urteil folgt der Linie anderer Länder, etwa Deutschland, wo Gerichte ähnlich entschieden haben. Mehr anzeigen

Künstliche Intelligenzen dürfen in der Schweiz auch künftig keine offiziellen Erfinder sein. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass nur Menschen – aus Fleisch und Blut – im Patentregister als Urheber neuer Ideen genannt werden dürfen.

Die Richter*innen bestätigten damit die bisherige Praxis des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE).

Hintergrund ist ein ungewöhnlicher Fall: Der US-amerikanische KI-Forscher Stephen L. Thaler wollte sein System DABUS als alleinige «Erfinderin» eines Lebensmittelbehälters eintragen lassen. Dieser soll dank fraktaler Geometrie den Inhalt besonders schnell erhitzen.

Der vorgeschlagene Lebensmittelbehälter hat Skizzen zufolge eine fraktaler Geometrie, welche schnelles Aufwärmen ermöglichen soll. Stephen L. Thaler

Thaler argumentierte, die KI habe die Erfindung autonom generiert – ohne menschliches Zutun.

«Die Erfindung wurde durch eine künstliche Intelligenz autonom generiert.»

Die Schweizer Behörden lehnten das Gesuch zunächst ab. Auch das Bundesverwaltungsgericht wies den Antrag in den zentralen Punkten ab: Weder dürfen KI-Systeme als Erfinder gelten, noch können Patente ganz ohne Erfindernennung eingetragen werden.

Immerhin ein kleiner Teilerfolg für Thaler: Das Gericht akzeptierte seinen sogenannten Subeventualantrag. Wer die Erfindung erkennt und anmeldet, gilt als Erfinder – auch wenn eine KI beteiligt war. Das Verfahren läuft nun mit Thaler als Erfinder weiter.

Der Entscheid reiht sich ein in eine weltweite Debatte über KI und Patentrecht. In den meisten Ländern sind ähnliche Versuche bislang gescheitert – auch in Deutschland. Der Bundesgerichtshof urteilte dort letztes Jahr, dass KIs derzeit noch nicht unabhängig genug denken, um als «Erfinder» durchzugehen.

Das Urteil vom 26. Juni 2025 (B-2532/2024) kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden.

Video aus dem Ressort