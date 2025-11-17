  1. Privatkunden
Wechsel schon 2026? Sind Tim Cooks Tage als Apple-CEO gezählt?

Martin Abgottspon

17.11.2025

Wird Tim Cook schon in den nächsten Monaten als Apple-CEO abgelöst?
Wird Tim Cook schon in den nächsten Monaten als Apple-CEO abgelöst?
Imago

Trotz Glanzzahlen verdichten sich Hinweise, dass Tim Cook nicht mehr lange als Geschäftsführer bei Apple schalten und walten könnte. Ein möglicher Nachfolger wird bereits gehandelt.

Martin Abgottspon

17.11.2025, 09:17

17.11.2025, 11:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Apples Verwaltungsrat intensiviert die Nachfolgeplanung für CEO Tim Cook, obwohl das Unternehmen wirtschaftlich stark dasteht.
  • John Ternus, Leiter der Hardware-Entwicklung, gilt als wahrscheinlichster Nachfolger und steht für technologische Kontinuität und Zukunftsfokus.
  • Angesichts verpasster Chancen im KI-Bereich wächst der strategische Druck auf Apple, was die Bedeutung eines möglichen Führungswechsels zusätzlich erhöht.
Mehr anzeigen

Dass Tim Cooks Zukunft als Apple-Chef ausgerechnet in einem Moment zur Debatte steht, in dem das Unternehmen nahe an seinem Allzeithoch notiert, wirkt paradox und ist doch erklärbar. Die «Financial Times» berichtet, der Verwaltungsrat habe die Planungen für eine geordnete Nachfolge zuletzt «intensiviert». Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind, sprechen von einem strukturierten, aber beschleunigten Prozess. Eine Entscheidung vor der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen Ende Januar gilt zwar als unwahrscheinlich, ausgeschlossen ist ein Wechsel im kommenden Jahr aber nicht.

«Socken am Band». Apple spendiert dem iPhone eine Tasche – der Preis erreicht neue Sphären

«Socken am Band»Apple spendiert dem iPhone eine Tasche – der Preis erreicht neue Sphären

Cooks Rückzug wäre der bedeutendste Führungswechsel seit dem Abgang von Steve Jobs im Jahr 2011. Schon damals übernahm Cook in einer Phase, in der Apple sich neu erfinden musste. Nun steht der Konzern erneut an einem strategischen Scheideweg.

Die Zahlen bei Apple stimmen und dennoch ist das offenbar nicht alles.
Die Zahlen bei Apple stimmen und dennoch ist das offenbar nicht alles.
Google

Der Aufstieg eines Systemarchitekten

Tim Cook kam 1998 als Senior Vice President für den operativen Betrieb zu Apple. Ein Technokrat, der früh erkannte, dass Effizienz ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Unter seiner Leitung entstand eines der engsten und produktivsten Zulieferernetzwerke der Elektronikbranche. Dieses Netzwerk machte Apple über Jahre hinweg nahezu unschlagbar in Skalierung und Qualitätssicherung.

Nach mehr als 10 Jahren. WhatsApp kommt doch noch auf die Apple Watch

Nach mehr als 10 JahrenWhatsApp kommt doch noch auf die Apple Watch

Der Preis für diese Effizienz war jedoch eine strukturelle Abhängigkeit von China. In einer Zeit geopolitischer Spannungen wirkt diese Abhängigkeit für viele Beobachter zunehmend riskant. Apple hat begonnen gegenzusteuern und verlagert Teile der Produktion nach Indien.

Kandidat im Fokus: John Ternus

Als aussichtsreichster Nachfolger gilt derzeit John Ternus, Leiter der Hardware-Entwicklung. Ternus steht für die Ära der Apple-Silicon-Chips, die das Unternehmen technologisch unabhängiger gemacht und neue Leistungsmassstäbe gesetzt haben. Seine Beförderung wäre ein Signal für technische Kontinuität und für den Versuch, den Konzern stärker auf Zukunftstechnologien auszurichten.

Apple selbst schweigt zu den Spekulationen, doch in der Branche gilt Ternus als intern gut vernetzt und extern wenig angreifbar. Ein Ingenieur mit Managementerfahrung, aber ohne das öffentlich polarisierende Profil früherer Tech-Ikonen.

John Ternus gilt derzeit als aussichtsreichster Kandidat für eine mögliche Nachfolge von Tim Cook.
John Ternus gilt derzeit als aussichtsreichster Kandidat für eine mögliche Nachfolge von Tim Cook.
Apple

Verpasste Chancen im KI-Wettlauf

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Trotz eindrucksvoller Finanzkennzahlen steht Apple strategisch unter Druck. Der globale Hype um Künstliche Intelligenz hat Wettbewerber wie Nvidia oder Microsoft zu Bewertungsrekorden geführt. Apple hingegen gilt in diesem Feld als spät dran und zu zögerlich. Zwar arbeitet der Konzern an KI-Integrationen in seine Geräte, doch Analysten bemängeln fehlende Schlagkraft und geringe Transparenz.

Diese Dynamik unterstreicht die Dringlichkeit einer klaren Zukunftsstrategie. Ein Führungswechsel könnte den Weg freimachen für radikalere Entscheidungen. Oder im schlimmsten Fall neue Unsicherheiten erzeugen.

10 Tipps für mehr Sicherheit im Netz

10 Tipps für mehr Sicherheit im Netz

Trainer Marcel gibt dir in diesem Video 10 nützliche Tipps wie du noch sicherer im Internet unterwegs sein kannst.

16.09.2025

