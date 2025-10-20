Tausende Internetseiten melden massive Störung

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Web teilweise lahmgelegt Tausende Internetseiten melden massive Störung

Sven Ziegler

20.10.2025

Zahlreiche Internetplattformen funktionieren nicht mehr.
Zahlreiche Internetplattformen funktionieren nicht mehr.
sda

Zahlreiche Online-Dienste waren am Montagmorgen zeitweise offline. Grund ist ein schwerer Ausfall bei Amazon Web Services (AWS), der mehrere globale Plattformen lahmlegte – von Snapchat bis Fortnite.

Redaktion blue News

20.10.2025, 09:58

20.10.2025, 10:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Serverausfall bei Amazon Web Services (AWS) hat am Montagvormittag zahlreiche Dienste weltweit lahmgelegt.
  • Betroffen waren unter anderem Snapchat, Duolingo sowie Games wie Fortnite, Roblox und Clash of Clans.
  • Laut AWS liegt das Problem im Rechenzentrum Nord-Virginia, die Fehlerursache wird untersucht.
Mehr anzeigen

Am Montagmorgen kam es zu massiven Störungen zahlreicher Online-Dienste. Betroffen waren unter anderem Snapchat, Duolingo, die Design-Plattform Canva sowie beliebte Online-Spiele wie Fortnite, Roblox, Clash of Clans und Clash Royale.

Wie auf den Störungsplattformen Allestörungen.at und downdetector.com zu sehen war, häuften sich die Nutzerberichte innerhalb weniger Minuten. Viele meldeten den Fehlercode 503 – Serverfehler, der auf nicht erreichbare Cloud-Server hinweist.

Genaue Ursache bislang unklar

Der Auslöser: Probleme bei Amazon Web Services (AWS), einem der weltweit grössten Cloud-Anbieter. Auf der offiziellen AWS-Statusseite bestätigte das Unternehmen ein «technisches Problem» am Standort Nord-Virginia (us-east-1). Betroffen seien mehrere Dienste, unter anderem Speicher- und Rechenressourcen, die von Drittanbietern genutzt werden.

Unternehmen weltweit reagieren: Aravind Srinivas, CEO der KI-Plattform Perplexity, schrieb auf X (ehemals Twitter), dass auch sein Dienst «derzeit aufgrund der AWS-Probleme offline» sei.

Die genaue Ursache ist bislang unklar. AWS teilte mit, man arbeite «mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Systeme». Laut ersten Nutzerberichten konnten einige Dienste gegen Mittag wieder aufgerufen werden – teils mit Einschränkungen.

Vom Ausfall ist auch der Video-Service von blue News betroffen. Aktuell können auf der Seite keine Videos abgespielt werden. Die Redaktion bedankt sich für das Verständnis. 

Mehr Digital-News

Fehler beim Einloggen. Technische Störung bei Twint und E-Banking von UBS

Fehler beim EinloggenTechnische Störung bei Twint und E-Banking von UBS

«5000 Prozent Zoll für Norwegen». So lacht das Netz über Nicht-Friedens-Nobelpreistrager Trump

«5000 Prozent Zoll für Norwegen»So lacht das Netz über Nicht-Friedens-Nobelpreistrager Trump

Streit um Kontrolle. Liest die EU bald deine Handy-Chats aus?

Streit um KontrolleLiest die EU bald deine Handy-Chats aus?

Meistgelesen

Hüttenpaar wird an erstem Wochenende von Instagram-Touristen überrannt
Tausende Internetseiten melden massive Störung
Eklat im Weissen Haus – Trump und Selenskyj sollen sich angeschrien haben
Als William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall
Sie zahlten 50'000 Euro für ihr Baby – dann schaltete sich plötzlich Interpol ein