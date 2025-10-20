Tausende Internetseiten melden massive Störung

Zahlreiche Internetplattformen funktionieren nicht mehr. sda

Zahlreiche Online-Dienste waren am Montagmorgen zeitweise offline. Grund ist ein schwerer Ausfall bei Amazon Web Services (AWS), der mehrere globale Plattformen lahmlegte – von Snapchat bis Fortnite.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Serverausfall bei Amazon Web Services (AWS) hat am Montagvormittag zahlreiche Dienste weltweit lahmgelegt.

Betroffen waren unter anderem Snapchat, Duolingo sowie Games wie Fortnite, Roblox und Clash of Clans.

Laut AWS liegt das Problem im Rechenzentrum Nord-Virginia, die Fehlerursache wird untersucht. Mehr anzeigen

Am Montagmorgen kam es zu massiven Störungen zahlreicher Online-Dienste. Betroffen waren unter anderem Snapchat, Duolingo, die Design-Plattform Canva sowie beliebte Online-Spiele wie Fortnite, Roblox, Clash of Clans und Clash Royale.

Wie auf den Störungsplattformen Allestörungen.at und downdetector.com zu sehen war, häuften sich die Nutzerberichte innerhalb weniger Minuten. Viele meldeten den Fehlercode 503 – Serverfehler, der auf nicht erreichbare Cloud-Server hinweist.

Genaue Ursache bislang unklar

Der Auslöser: Probleme bei Amazon Web Services (AWS), einem der weltweit grössten Cloud-Anbieter. Auf der offiziellen AWS-Statusseite bestätigte das Unternehmen ein «technisches Problem» am Standort Nord-Virginia (us-east-1). Betroffen seien mehrere Dienste, unter anderem Speicher- und Rechenressourcen, die von Drittanbietern genutzt werden.

Unternehmen weltweit reagieren: Aravind Srinivas, CEO der KI-Plattform Perplexity, schrieb auf X (ehemals Twitter), dass auch sein Dienst «derzeit aufgrund der AWS-Probleme offline» sei.

Die genaue Ursache ist bislang unklar. AWS teilte mit, man arbeite «mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Systeme». Laut ersten Nutzerberichten konnten einige Dienste gegen Mittag wieder aufgerufen werden – teils mit Einschränkungen.

Vom Ausfall ist auch der Video-Service von blue News betroffen. Aktuell können auf der Seite keine Videos abgespielt werden. Die Redaktion bedankt sich für das Verständnis.