Eine angebliche Zahlungsbestätigung kann zur Falle werden: Der Online-Marktplatz Ricardo warnt vor einer neuen Phishing-Masche, bei der Kriminelle Verkaufende auf gefälschte Webseiten locken. Der Konsumentenschutz rät, Zahlungen ausschliesslich über die offizielle Ricardo-Plattform oder die App zu prüfen.

Darum geht’s Ricardo warnt vor einer neuen Phishing-Masche: Nach einem Verkauf geben sich Betrüger*innen als Kaufinteressierte oder Käuferschaft aus und locken mit gefälschten Ricardo- oder TWINT-Seiten, um Login- und E-Banking-Daten zu stehlen.

Der Konsumentenschutz begrüsst die Warnung, fordert aber besser sichtbare Sicherheitshinweise und gezielte Informationen für neue Verkäufer*innen.

Zahlungsbestätigungen sollten nur direkt auf Ricardo oder in der offiziellen App geprüft werden. Für den Erhalt einer Zahlung sind keine Logins oder zusätzlichen Bestätigungen nötig. Zusammenfassung erstellt mit

Die Online-Handelsplattform Ricardo hat ihre registrierten Nutzerinnen und Nutzer kürzlich per E-Mail vor einer neuen Betrugsmasche nach einem Verkauf gewarnt: Betrüger*innen geben sich als Käufer*innen aus und behaupten, die Zahlung bereits vorgenommen zu haben. Anschliessend verschicken sie einen Link zu einer gefälschten Website, die Ricardo oder TWINT täuschend echt nachahmt. Ziel ist es, Login-Daten für Ricardo, TWINT oder sogar das E-Banking zu stehlen.

Ricardo erinnert in der E-Mail daran, niemals auf verdächtige Links zu klicken und sich ausschliesslich über die offizielle Website oder die App anzumelden. Zudem ruft das Unternehmen dazu auf, verdächtige Anfragen oder Käuferinnen und Käufer direkt zu melden. blue News liegt das Schreiben vor.

Konsumentenschutz: Eine E-Mail allein genügt nicht

Für Lucien Jucker, Jurist und Leiter Datenschutz & IT beim Konsumentenschutz, geht die Warnung jedoch nicht weit genug.

«Aus meiner Sicht sollte es zusätzliche Hinweise auf aktuelle Maschen und allgemeine Sicherheitshinweise geben. Diese gibt es bei Ricardo tatsächlich, viele Besucher von Ricardo werden den Link im Footer aber wahrscheinlich übersehen. Dabei sind die Informationen eigentlich hilfreich und verständlich.»

Tatsächlich stellt Ricardo auf seiner Website Sicherheitshinweise sowie einen Leitfaden zu aktuellen Online-Betrugsmaschen bereit. Beide Seiten sind allerdings nur über den Footer – den untersten Bereich der Website – erreichbar.

Gleichzeitig sei klar, dass Ricardo diese Hinweise nicht allen Besuchenden dauerhaft einblenden könne. «Es wäre aber sicher sinnvoll, wenn insbesondere neue Verkäufer direkt von Ricardo benachrichtigt würden nach dem Einstellen ihres ersten Angebots», sagt Jucker.

Der wichtigste Schutz: Keine Logins für Zahlungseingänge

Auf die Frage nach dem wichtigsten Verhalten zum Schutz vor der Betrugsmasche erklärt Jucker: «Zum Erhalt von Zahlungen ist keine Bestätigung oder Eingabe von Logindaten nötig. Käufer können standardmässig per Ricardo direkt oder per Banküberweisung bezahlen.

Ricardo teilt mit, die Bankdaten der Verkäufer*innen seien im Ricardo-Konto hinterlegt und würden den Käufer*innen nach dem Kauf angezeigt. Für eine TWINT-Zahlung ohne MoneyGuard werde lediglich die Handynummer benötigt; eine Bestätigung durch die Verkäufer*innen sei nicht nötig.

Konkret gilt: Wer zur Eingabe von Zugangsdaten oder zur Bestätigung einer angeblichen Zahlung aufgefordert wird, sollte misstrauisch werden. Beim Treuhand- und Käuferschutzdienst MoneyGuard müssen Verkäufer*innen den Artikel lediglich versenden. Die Auszahlung erfolgt nach Erhalt der Ware und nach Ablauf der Frist automatisch.

Neue Betrugsmasche trifft vor allem Neulinge

Nach Einschätzung des Konsumentenschutzes hat sich die Vorgehensweise der Betrüger zuletzt verändert. «Dass Betrüger tatsächlich Käufe auf Ricardo auslösen, ist unseres Wissens eine neuere Masche. Offenbar gehen sie besonders gerne auf neue Verkäufer los, weil diese noch keine echten Zahlungsbestätigungen erhalten haben und deshalb nicht wissen, wie E-Mails von Ricardo tatsächlich aussehen.»

Wer auf Ricardo verkauft, sollte Zahlungsbestätigungen deshalb ausschliesslich direkt auf der Plattform oder in der offiziellen App prüfen. Die Internetadresse sollte stets manuell eingegeben werden. Login- oder E-Banking-Daten gehören niemals auf Webseiten, die über Links in E-Mails geöffnet werden. Für den Erhalt einer Zahlung ist zudem keine zusätzliche Bestätigung durch Verkäuferinnen oder Verkäufer erforderlich.